Les esferes de Dyson dels forats negres podrien significar vida extraterrestre

Pixabay





Una esfera de Dyson és una estructura d'elevades dimensions i hipotètica proposta en l'any 1960 pel físic Freeman Dyson. Es tractaria d'una coberta esfèrica, el radi equivaldria a una òrbita planetària, i estaria situada al voltant d'una estrella. Una cosa que permetria a una civilització aprofitar les energies lumínica i térmica de l'astre.





En un estudi publicat recentment a la revista Monthly Notices de la Royal Astronomical Society, un grup de científics es preguntava el que moltes persones s'han qüestionat repetidament: hi ha vida més enllà de la Terra? Però, a més, basant-se en una possible vida extraterrestre van anar més enllà i es van preguntar com podríem trobar-la.





Per a això, van suposar que aquests extraterrestres estarien fent ús de les esferes de Dyson per obtenir energia d'un forat negre. "En aquest estudi considerem que una font d'energia d'una civilització Tipus II o tipus III ben desenvolupada necessita una font d'energia més poderosa que el seu propi Sol", relaten els científics en el text.





"Un disc d'acreció, una corona i dolls relativistes podrien ser centrals elèctriques potencials per a una civilització de tipus II. Els nostres resultats suggereixen que per a un forat negre de massa estel·lar, fins i tot en una proporció d'Eddington baixa, el disc d'acreció podria proporcionar centenars de vegades més lluminositat que un estel de seqüència principal", van concretar.





Per remenar i treballar totes aquestes qüestions, els científics han estudiat el disc d'acreció del material que gira al voltant d'un forat negre o la radiació emesa per forats negres que assenyalava Stephen Hawking. També van tenir en compte l'acreció esfèrica o la corona de plasma magnetitzat que se situa entre la vora interior del disc d'acreció i l'horitzó d'esdeveniments.





A més, per a l'estudi van partir d'un forat negre d'entre 4 i 5,2 milions de vegades la massa del Sol, que és la que té el forat negre supermassiu situat al centre de la Via Làctia. Així van determinar que una esfera de satèl·lits pot recol·lectar energia d'aquests processos. "La major lluminositat pot obtenir-se d'un disc d'acreció, aconseguint 100.000 vegades la lluminositat de el Sol, suficient per mantenir una civilització de Tipus II", declaren els investigadors. "A més, si una esfera Dyson recol·lecta no només la radiació electromagnètica sinó també altres tipus d'energia (per exemple, energia cinètica) dels dolls, l'energia total recol·lectada seria aproximadament cinc vegades més gran", continuen.





Amb tot això consideren que aquestes estructures es podrien detectar, tot i que consideren que seria més efectiu mesurar altres coses, com ara els canvis en la llum quan el forat negre quedi afectat per la gravetat de l'esfera. Així es podria saber on es troben els extraterrestres si és que n'hi ha.