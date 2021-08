Girona, en alerta per onatge

@EP





Terol, Albacete i València tenen activat aquest dimecres avís groc (risc) per tempestes, l'Empordà (Girona) per onatge i l'arxipèlag canari per vents i onatge, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, les zones que estaran en alerta per ratxes de vent que poden arribar als 80 km/h als cims de La Palma i Gran Canària; El Hierro i La Gomera; l'est, sud i oest de Gran Canària; l'est, sud i oest de Tenerife; i l'oest de la Palma.





Així mateix, aquest dimecres el fort onatge mantindrà en avís groc a l'est, sud i oest de Gran Canària; l'oest de la Palma; La Gomera i El Ferro; al nord, est, sud i oest de Tenerife.





D'aquesta manera, l'organisme estatal preveu ratxes de vent fortes o molt fortes i temperatures significativament altes a Canàries, amb possibilitat de ruixats i tempestes puntualment fortes en zones muntanyoses del terç est peninsular.





Per la seva banda, Gúdar i Maestrat a Terol; La Manxa Albacete; i l'interior nord i interior sud de València tindran actiu l'avís groc per tempestes.





Pel que fa a la predicció, en la major part de país predominarà un temps anticiclònic, sec i assolellat, amb cel poc ennuvolat. Això no obstant, al Cantàbric, cel ennuvolat, amb possibilitat de pluges febles aïllades tendint a remetre, més probables en el seu extrem oriental.





Així mateix, s'esperen intervals de núvols baixos a l'àrea mediterrània, i nuvolositat d'evolució en el terç est de la Península. Seran probables xàfecs i tempestes ocasionals a l'entorn de la Ibèrica oriental, interior de la Comunitat Valenciana i en altres zones muntanyoses el sud-est, on s'espera que siguin puntualment de certa intensitat i vagin acompanyats de ratxes de vents forts o molt forts. No es descarten algunes precipitacions febles al litoral d'Alborán.





L'AEMET preveu que aquest dimecres hagi boires o boires matinals a l'interior de Galícia i del Cantàbric, alt Ebre i interior sud-est; així com possibles boires costaneres en l'àrea de l'Estret, Alborán i de calitges altes a Canàries.





Les temperatures diürnes patiran un descens en el terç sud peninsular i Canàries, i augmentaran en gran part de l'interior nord, principalment en els entorns de sistemes muntanyosos. Encara més suaus que en dies anteriors, encara seguiran sent relativament altes a Canàries, on es podran superar els 36 graus centígrads. A la Península i Balears seran les normals per aquestes dates, tot i que encara es podran arribar als 36 graus centígrads en els grans rius del vessant atlàntic sud.





Els vents seran de component nord al nord peninsular, vall de l'Ebre i Menorca, amb intervals de fort en el litoral oest de Galícia, vall de l'Ebre i Empordà; predomini de la component est al sud del vessant mediterrani; alisis forts, amb ratxes molt forts, a les Canàries; i ratxes fortes en zones de tempestes.