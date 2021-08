Alsina afirma que l'estratègia d'acollida d'afganesos serà "integral" i es concretarà en dies

@EP







La consellera d'Acció Exterior i Transparència de la Generalitat, Victòria Alsina, ha afirmat que l'estratègia de la Generalitat d'acollida de persones refugiades procedents de l'Afganistan serà "integral", des de tots els departaments, i que es concretarà en els propers dies.





Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio aquest dimecres, recollida per Europa Press, en què ha recordat que l'asil és competència del govern Espanyol però que la "acollida és competència de Catalunya".





Alsina ha tornat a insistir en la necessitat que el Govern espanyol expedeixi visats humanitaris amb urgència, i ha reivindicat la disposició de Catalunya "d'acollir a tantes persones com faci falta".





Preguntada pels beneficiaris d'aquests visats humanitaris d'urgència, ha respost que es tractaria de familiars d'afganesos que viuen a Catalunya, i ha posat en valor que la Generalitat "ja s'ha posat a treballar per concretar les condicions d'acollida" i que estan fent seguiment directe de com evolucionen els fets.





CARTA AL MINISTERI



Sobre la carta que va enviar aquest dimarts al Ministeri d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació en la qual es comprometia a acollir refugiats d'acord amb el pes demogràfic i econòmic de Catalunya, ha dit que encara no han "rebut resposta del Ministeri", però que s'espera que comptin amb Catalunya per dur a terme l'acollida, així com en l'ajuda que s'enviï a l'Afganistan.





Alsina ha recordat que segons l'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides, abans d'aquests fets ja hi havia un total de 18,4 milions d'afganesos que necessitaven ajuda humanitària, i que arran de la situació actual s'incrementarà, per la qual que espera que el Govern espanyol "estigui a l'altura" i també Europa.