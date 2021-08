El PCE vol portar davant el Tribunal Penal Internacional als últims presidents dels EUA

@EP





El Partit Comunista d'Espanya (PCE), un dels principals integrants d'Izquierda Unida i que té com a secretari general a Enrique Santiago, portaveu ajunto d'Unides Podem al Congrés, ha responsabilitzat Estats Units de la tornada dels talibans a l'Afganistan i ha defensat la necessitat que els últims presidents nord-americans, des de George Bush fins a l'actual, Joe Biden, haurien de ser jutjats al Tribunal Penal Internacional (TPI).



El PCE remarca la culpabilitat dels Estats Units que "amb una penosa retirada" il·lustra "el menyspreu del govern nord-americà per les vides de milers de persones" que ha provocat que les ciutats afganeses es posin en mans dels talibans, expliquen en un comunicat.



Així mateix, han denunciat les "centenars de milers de morts" i els "milions de refugiats" que han deixat "les botes del pentàgon", i han recordat la corrupció "del crim i de la droga, per enriquir a empreses de mercenaris, militars nord-americans", que segons ha explicat el partit que dirigeix Enrique Santiago i en el qual milita el ministre de Consum, Alberto Garzón, ha estat el 'modus operandi' que "ha presidit tots els anys d'ocupació militar nord-americana" al país.



Sobre l'evacuació dels afganesos, el PCE ha criticat que el Departament d'Estat dels EUA "intenti vendre" als mitjans de comunicació internacionals "la mentida d'una evacuació controlada, per evitar la vergonya i el descrèdit davant els ulls del món".



Així, el partit que forma part de Govern, ja que Enrique Santiago és el secretari d'Estat per a l'Agenda 2030, responsabilitza també als aliats dels Estats Units de l'OTAN i als governs espanyols que "van enviar tropes per col·laborar amb aquesta infame aventura imperial".



Finalment, el Partit Comunista d'Espanya ha manifestat la seva solidaritat amb el poble afganès i ha demandat als governs europeus que "obrin les seves portes als refugiats en perill", així com ha mostrat solidaritat cap a les dones afganeses i a "tots aquells que es van esforçar per combatre la màquina de guerra dels Estats Units".