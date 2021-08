Els Vint-i-set debaten aquest dimecres la resposta de la UE a l'arribada de refugiats des de l'Afganistan

@EP







Els ministres d'Interior de la Unió Europea debaten aquest dimecres en una reunió per videoconferència la resposta del bloc a la possible arribada de demandants d'asil procedents de l'Afganistan després que els talibans es fessin amb el poder del país asiàtic diumenge amb la presa de Kabul.







La trobada virtual estava prevista ja des de fa dies i l'únic punt en l'ordre del dia era abordar els fluxos migratoris des de Bielorússia a Lituània, però la crisi humanitària a l'Afganistan després de la victòria dels insurgents ha obligat a incloure aquest tema en l'ordre del dia.





Així, l'Alt Representant de Política Exterior i Seguretat Comuna de la UE, Josep Borrell, i la comissària d'Interior, Ylva Johansson, aprofitaran l'ocasió per informar els Vint-i-set sobre les últimes novetats sobre el terreny, segons ha confirmat aquest dimarts la Comissió Europea.





"A la reunió de ministres d'Interior ja prevista per discutir sobre Bielorússia, l'Alt Representant i la comissària Johansson aprofitaran per informar sobre la situació més recent a l'Afganistan", ha assegurat en una roda de premsa aquest dimarts un portaveu de l'Executiu comunitari.





Abans, representants dels Estats membres i de les institucions europees van mantenir una reunió a nivell d'experts aquest dimarts per avaluar "les conseqüències de la crisi" a l'Afganistan i "en particular" els fluxos de refugiats derivats de la mateixa.





Brussel·les, però, ha preferit no aportar més detalls sobre quina serà la resposta de la UE a una possible arribada a Europa de migrants procedents de país asiàtic o confirmar si optarà per donar suport financer als països veïns





"Els esdeveniments se succeeixen segons parlem. És extremadament important vigilar la situació i això és el que està fent la Comissió Europea. I segon, discutir amb els socis involucrats", ha expressat el portaveu principal de l'Executiu comunitari, Eric Mamer.







En aquest context, alguns Estats membres ja han demanat a la UE que elabori una resposta comuna. Per exemple, el Govern grec ha advertit que no vol convertir-se de nou a la porta d'entrada cap a la UE, com ocorregués en la crisi migratòria de 2015.





"No volem reviure el que vivim en 2015", ha dit el ministre grec d'Immigració, Notis Mitakaris, que ha defensat que la UE d'una resposta unida al desafiament i ha defensat una política migratòria estricta però justa.





EVACUACIÓ DEL PERSONAL DE LA UE





D'altra banda, Brussel·les ha assegurat que la seva "prioritat" és garantir la seguretat del personal que treballava per a la delegació de la UE a l'Afganistan, inclosa població local afganesa, una tasca en la qual treballa "intensament" tot i que les condicions sobre el terreny són "molt exigents".





"Sobre el personal local i els ciutadans afganesos treballant per a la delegació de la UE, estem compromesos des de fa temps en assegurar la seva seguretat. Treballem molt intensament i és la nostra prioritat ara, salvar la vida de la gent que treballava per a la delegació de la UE", va assegurar el portaveu d'Afers Exteriors de la UE, Peter Stano.





El portaveu va precisar que Borrell ha mantingut durant les últimes hores contactes amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stolternberg, i amb el secretari d'Estat dels Estats Units, Anthony Blinken, en què el "focus" principal de les converses han estat el operatiu d'evacuació.





No obstant això, Stano va subratllar que la UE no donarà detalls d'aquesta operació per raons de seguretat, i això inclou qüestions com el nombre de persones implicades o el temps en què es preveu completar el procediment.





"Es tracta d'una operació molt sensible. No cal dir que a causa de raons de seguretat, no compartirem de moment els detalls", va dir, per després insistir que moltes de les "variables" sobre el terreny són "impredictibles" i s'està treballant en un entorn "molt complicat i canviant".