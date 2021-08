El CPA Olot disputarà el Campionat del Món a Paraguai

@Ramon Buxó





El Club Patinatge Artístic d'Olot va anunciar aquest dimarts que finalment, després de "sospesar tots els pros i els contres", els seus patinadors i patinadores han decidit participar en el Campionat del Món de Paraguai, que tindrà lloc el 9 d'octubre a Asunción.





La capitana del club, Vicky Prat, explicava a Catalunya Press la primera setmana d'agost que el seu "pròxim repte" era "intentar participar al Mundial del Paraguai". En aquesta línia va comentar que abans de prendre la decisió havien d'estar pendents del Covid, d'una banda, i tenir en compte el finançament, de l'altra. "Farem tot el que puguem per buscar finançament i si la situació Covid i els protocols ho permeten sense posar-nos en risc, capallà que anirem", comentava.





Finalment, els esportistes del grup Show gran i les seves famílies han decidit que volen formar part del Mundial. La decisió d'inscriure's l'han pres després d'una votació en què el sí ha guanyat per majoria.





Per això, des del compte de Twitter del CPA Olot anunciaven que tenen ara que "treballar dur per aconseguir els recursos econòmics". Tal com va afirmar la capitana del club a aquest mitjà, són ells mateixos els que han de buscar la manera de finançar tots els viatges.