Nova Zelanda confina a tot el país per 7 casos de Covid

@EP





Nova Zelanda ha pres la decisió d'augmentar l'alerta per Covid a nivell 4 per haver detectat set casos de coronavirus. Són els primers casos de transmissió comunitaria que es detecten en sis mesos i, per evitar l'expansió del virus i de la variant Delta, han decidit confinar tots els seus ciutadans.





La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha ordenat que durant al menys tres dies els cinc milions de ciutadans del país estiguin sotmesos a dures restriccions. Els habitants d'Auckland i alguns de la península de Coromandel han d'estar confinats una setmana.





"Tenim només una oportunitat. Necessitem anar amb força per aturar les transmissions", ha declarat davant els mitjans Ardern.





Així, els ciutadans de Nova Zelanda només podran sortir de casa (amb mascareta i respectant la distància de seguretat) per causes justificades. És a dir, per fer la compra, anar al metge, fer esport i poc més.





Els col·legis estaran tancats i només s'obriran els serveis essencials. La resta de persones o bé faran teletreball o bé estaran uns dies sense fer-ho.