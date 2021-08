VÍDEO: Un cocodril ataca una cuidadora d'un zoo davant de diversos nens

Un grup de nens va acudir a un zoo d'Utah, als Estats Units, per celebrar un aniversari. El que no esperaven era que anaven a presenciar l'atac d'un cocodril a una cuidadora del recinte.





Els petits es trobaven enganxats al vidre que separa la zona dels visitants de la dels animals. La cuidadora es va acostar al cocodril que hi havia al l'altre costat del vidre per donar-li de menjar però, sorprenent a tots, l'animal la va atrapar pel braç.





La dona va caure a l'aigua i va intentar escapar del rèptil però aquest tenia més força que ella, tal com es pot veure en el següent vídeo. Després d'uns segons agònics, un home va córrer a ajudar a la cuidadora. Com es veu en el clip, primer ho va fer des de fora del tanc, tractant de treure a l'entrenadora. Al no aconseguir-ho, va entrar a l'aigua i es va estirar sobre del cocodril.





D'aquesta manera es van quedar uns segons, tranquil·litzant a l'animal, fins que aquest va deixar de regirar-se i va alliberar a la dona. Ella va sortir de l'aigua, però llavors el que es va veure en problemes va ser l'home que va anar a ajudar-la. L'animal va començar a regirar-se de nou i al senyor li va costar uns segons tranquil·litzar-lo de nou i poder escapar del tanc.