Repte: Pots trobar el cargol diferent en 15 segons?

Aquest dimecres a Catalunya Press et portem un altre repte visual. Si en el repte de dimarts et proposàvem trobar el número tres que s'amagava a la imatge, en aquesta ocasió et proposem que trobis al cargol diferent d'entre tots els que apareixen a la fotografia a continuació. Però com sempre en aquest tipus de reptes d'Internet, tens temps límit: 15 segons. Podràs aconseguir-ho?





Abans de començar prepara't bé, obre els ulls i mira la imatge amb atenció. No tothom és capaç de superar aquest tipus de reptes que circulen per les xarxes socials.





ETS CAPAÇ DE TROBAR EL CARAGOL DIFERENT EN 15 SEGONS?





Foto: Catalunyapress







A la imatge de sobre hi ha un total de 42 cargols. Si ets capaç d'identificar el que és diferent a la resta, digan's-ho en els comentaris! No totes les persones poden superar aquest tipus de reptes quan compten amb un cronòmetre mesurant els segons.





SOLUCIÓ DEL REPTE





Si per contra, el temporitzador ha arribat a zero i no has pogut trobar al cargol diferent, no et preocupis. A continuació et deixem una altra imatge amb la solució. Però no et preocupis, sabem que pot ser difícil superar-lo amb límit de temps.





Foto: Catalunyapress