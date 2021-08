Xina estaria disposada a pactar amb l'Afganistan pels seus recursos minerals

@EP





Pequín va aconseguir fa uns anys un acord amb el govern afganès per extreure coure i petroli dels seus jaciments, encara que aquests acords no han acabat bé. No obstant això, ara la Xina sembla estar interessada de nou en els recursos de l'Afganistan.





Així ho fa pensar que la Xina hagi volgut mantenir operativa la seva ambaixada a l'Afganistan. També que el seu Ministeri d'Exteriors hagi explicat que la capital "respecta la voluntat i les decisions del poble afganès".





El debat està obert i es qüestiona quin tipus d'acord vol establir la Xina amb el país que comparteix 76 quilòmetres de frontera. És possible que el país de capital a Pequín tingui interès en els minerals de l'Afganistan, ja que és un país de què es pot extreure molt or, urani, coure o liti, per exemple.





Segons va publicar l'Agència de Transparecia de les Indústries Extractives de l'Afganistan, "s'ha estimat que els dipòsits (de coure, mineral de ferro, metalls de terres rares, or, pedres precioses i marbre) tenen un valor de més d'1 bilió de dòlars nord-americans ".





El Servei Geològic dels Estats Units calcula que l'Afganistan pot tenir 60 milions de tones mètriques de coure, 2,2 milions de tones de mineral de ferro i 1,4 milions de tones d'elements de terres rares. Estem parlant de, per exemple, ceri o neodimi.







No obstant això, l'Afganistan no té els recursos necessaris per extreure aquests recursos, de manera que per això pot interessar-li pactar amb el seu país veí. Les aliances que els dos països van fer temps enrere no van acabar amb bons resultats per a la Xina, però potser la situació sigui millor amb la nova situació política de l'Afganistan.