Desactivat el Pla Infocat per la millora de les condicions meteorològiques

@EP





Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha desactivat el Pla especial per incendis forestals a Catalunya (Infocat) per la millora de les condicions meteorològiques i dóna per finalitzades les mesures restrictives aprovades per evitar incendis.





De totes maneres, el Govern manté el Pla Infocat en prealerta a causa de l'escassetat de precipitacions dels últims mesos, el que ha provocat que la vegetació aquest "molt seca" i el risc d'incendis es manté elevat, segons un comunicat de la Generalitat d'aquest dimecres.





Els Agents Rurals han mantingut el pla Alfa 3 en deu municipis de l'Alt Empordà (Girona) --Cadaqués, Colera, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Roses i Vilajuïga-- i les restriccions d'accés a l'espai natural de Cap de Creus.