Barcelona avisa que els joves tenen problemes de renda i "mereixen més"

El regidor d'Infància, Joventut, Gent Gran i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha alertat que els joves de la ciutat tenen problemes de renda perquè ingressen poc en comparació amb el cost de la vida, especialment el lloguer.





En una roda de premsa aquest dimecres per presentar l'enquesta a la joventut de Barcelona, Riera ha afirmat que "mereixen més en termes econòmics" perquè són atrevits i s'emancipen i estan en una etapa vital d'alta productivitat laboral.





No obstant això, segons l'enquesta, un 85,7% dels joves de 20 a 34 anys no tenen fills --un 95% dels de 20 a 24, un 86,7% dels de 25 a 29, i un 78 , 5% dels de 30 a 34--; el 9,1% dels espanyols són pares enfront del 20,2% dels estrangers.





La mitjana dels ingressos mensuals dels joves de 15 a 34 anys és de 888 euros; els homes cobren 924 i les dones 853 euros, i els estrangers ingressen 917 enfront dels 867 dels joves d'origen espanyol.





Si es divideixen els barris de la ciutat segons tres estrats de renda, en els de renda menor el salari mitjà és de 735 euros, en el segon estrat és de 923 i en els més benestants és de 1.033.





El 32,5% dels joves reben "habitualment" ajuda econòmica per part d'altres persones, majoritàriament els pares i la parella.





EMANCIPACIÓ I LLOGUERS



Pel que fa a l'enquesta de 2015, el percentatge de joves emancipats ha crescut: un 41,1% dels que tenen de 20 a 24 anys i un 78,5% dels de 25 a 29 ja no viu amb els seus pares - enfront d'un 17,5% i un 54,3%, respectivament, en 2015--.





El 83,4% viu de lloguer, ja sigui en un pis sencer o en una habitació (el 2015 era el 75,4%), enfront del 8,2% que viuen de propietat (menys que el 20,5% de 2015 ) i el 6% habita en un habitatge cedit.





Els que paguen lloguer o hipoteca abonen de mitjana 893 euros al mes, i les persones de 30 a 34 anys han aconseguit pagar menys que els més joves: els seus lloguers costen de mitjana 878 euros, enfront dels 898 que paguen els de 20 a 24 anys i els 909 que destinen els de 25 a 29.





Per tot això, Riera ha sostingut que les dades desmenteixen que els fills visquin amb els pares fins als 40 anys, si bé ha destacat que "una cosa és l'emancipació real, el fet de viure fora de l'àmbit de la llar dels pares, i una altra és l'emancipació econòmica ".





Segons l'enquesta, el 58% dels joves no ha viscut tota la vida a Barcelona, davant la qual cosa el regidor ha assegurat que la ciutat "importa joves"; però ha aclarit que l'enquesta no reflecteix si s'està expulsant als que no puguin permetre viure-hi.