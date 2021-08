Els joves de Barcelona creuen que és millor que Catalunya continuï sent una Comunitat dins Espanya

@EP





Els joves els interessa més la política ara que fa uns anys. I els mateixos joves creuen que la millor relació entre Catalunya i Espanya és com a comunitat autònoma. Aquestes són les dades que revela l'Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 que té per objectiu aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys.





L'enquesta tracta diferents temàtiques com ara els ingressos personals, les condicions de vida, el consum, el benestar i salut o els valors socials, participació i política. És en aquest últim punt on es descobreix que el 56% de les persones residents a Barcelona entre 15 i 34 anys valora de 5 cap amunt l'interès en la política. El punt més alt és el 15,5% que valora amb un 8 la seva afecció al món polític. És d'aquesta manera com el regidor de Joventut de l'Ajuntament, Joan Ramon Riera, ha qüestionat la creença que als joves no els interessen els afers públics.





D'altra banda, el mateix estudi informa que el 34,4% del jovent resident a la ciutat comtal creu que la millor relació entre Catalunya i Espanya seria seguir com a Comunitat Autònoma, de forma aposten per continuar amb l'organització actual. Aquesta opció ha guanyat pes en l'enquesta del 2020, ja que l'última que es va fer el 2015 mostrava que el 27,6% volien que Catalunya es mantingués com a Comunitat dins del territori espanyol. Així, el percentatge ha augmentat un 6,8%.





Pel que fa a la segona opció, els joves opinen que Catalunya hauria de ser un Estat independent d'Espanya amb un 32,9%, una xifra que ha baixat respecte al 2015 un 5,4%. La tercera opció de relació entre ambdós territoris seria com un Estat dins d’una Espanya federal (22,1%) i per acabar com una regió dins d'Espanya (10,5%).





L'Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020, que enguany arriba a la seva cinquena edició, s'ha fet a partir de 1.409 entrevistes presencials a joves que porten residint a la capital catalana almenys sis mesos. El treball de camp es va realitzar del 10 al 12 de març i del 18 de juny al 27 de juliol de 2020.