Un positiu en covid-19 provoca retards en ferris amb rutes a Barcelona, València i Balears

Un positiu en Covid en un membre de la tripulació de la nau 'GNV Bridge' ha provocat aquest dimecres importants retards a la ruta Palma-Barcelona i la cancel·lació de la connexió entre Eivissa i València.





Segons han informat a Europa Press fonts de la companyia, el 'GNV Bridge' que havia d'haver arribat a Palma no va arribar a partir de Barcelona, ja que en donar positiu el comandant s'ha hagut d'aïllar la resta de la tripulació aplicant protocols Covid. Els passatgers del trajecte Barcelona-Palma es van quedar a terra.





El vaixell havia de salpar aquest dimecres a les 11.30 hores des de Palma cap a Barcelona però no ha sortit fins a prop de les 14.00 hores, ia més, rumb a Eivissa abans de dirigir-se a Barcelona. Al port de Palma s'han format llargues cues de passatgers.





L'empresa ha destinat a la ruta amb Barcelona el vaixell 'GNV Sealand', que cobreix habitualment el trajecte Palma-Eivissa-Barcelona. No obstant això, s'ha mantingut el passatge que el 'Sealand' havia de transportar fins a Eivissa, on està arribant passades les 16.30 hores, i després podrà posar rumb a Barcelona, on es preveu que atraqui ja de matinada, cap a les 2.00 hores.





Per aquest motiu, passatgers afectats han protestat en xarxes socials assegurant que s'han produït aglomeracions perquè el vaixell anava ple d'aforament en sumar als viatgers que anaven a Eivissa i a Barcelona. A més, han criticat que després de passar hores dins del vaixell han intentat anar-se'n però no els han deixat abandonar el vaixell.