La interrupció d'un monòleg, "la gota que va fer vessar el got" d'Ylènia Morros

Tot va començar quan el monologuista Albert Boira estava fent el seu show a Navarcles el passat dissabte a la nit. Era una vetllada típica d'estiu amb els veïns de la població gaudint de la seva Festa Major gràcies a l'actuació i el diàleg còmic de Boira.





Malgrat el bon ambient, el show no va durar el temps que estava previst, ja que la regidora de la CUP del municipi, Ylènia Morros, el va interrompre per les bromes considerades "ofenents" sobre la diversitat sexual que feia el monologuista.





Morros, davant el que estava sentint, va agafar el micròfon i per sorpresa del públic i del mateix Albert Boira, va aturar l'espectacle, ja que va considerar que s'estaven fent bromes sexuals "no pertanyents" que podrien "ofendre" al col·lectiu LGTBI.





"Potser no us heu sentit ofesos perquè no formeu part d'aquest col·lectiu, però s'han fet algunes bromes de caràcter sexual que no són pertinents i nosaltres treballem cada dia per visibilitzar aquestes agressions (...) i que aquests col·lectius puguin estar lliurement en carrer", va dir la regidora.













El públic va respondre a les paraules de Morros amb esbroncades i xiulets i, quan la regidora va deixar el micròfon, Boira va preguntar als assistents si s'havien sentit ofesos, els quals van respondre amb un "no" unànime.





LA REGIDORA DIMITEIX





La polèmica va arribar al seu punt àlgid quan Morros va anunciar el passat diumenge que dimitia. Segons un comunicat emès per la mateixa integrant de la CUP, aquest incident va ser "la gota que va fer vessar un vas que ja estava ple de fa molts mesos", ja que la renúncia a la regidoria era una decisió presa "feia setmanes" per les "contradiccions" que veia al govern municipal, format per Ara Navarcles, la CUP i Navarcles en Comú.





"Som un govern anomenat d'esquerres, transformador, però ens limitem a gestionar, a intentar quedar bé i a posar pegats", va lamentar, i va acusar els companys de govern de voler-la excloure de les decisions amb "menyspreu personal i polític".