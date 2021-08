Les vacunes redueixen un 90% infeccions, ingressos i mortalitat per covid-19 a les residències, segons un estudi

@EP





Des d'un inici la vacuna per lluitar contra la covid-19 s'ha vist com una gran esperança per acabar amb la malaltia. Des que es va començar a injectar el vaccí a finals del 2020, els governs dels estats membre de la Unió Europea, així com Rússia o els Estats Units s'han bolcat en intentar esgarrapar el major nombre de vacunes a les farmacèutiques per tal d'assegurar una menor afectació de la pandèmia en els seus respectius països.





L'OMS també ha demanat en diferents ocasions que els països més desenvolupats donin dosis a les zones mundials més desafavorides per tal de repartir les oportunitats de salvar vides com també per fer un front comú global per acabar amb el virus.





D'aquesta manera, s'ha donat prioritat a la vacuna com a eina indispensable perquè la infecció en el cos humà sigui més lleu i no tan mortal. Ara, després de mesos de campanya de vacunació a Catalunya, Espanya i al món en general, s'ha publicat un estudi que corrobora la utilitat i efectivitat d'aquesta injecció.





LA INVESTIGACIÓ





L'estudi, elaborat entre l'Institut Català de la Salut, el Departament de Salut i el Centre d'Estadística en Medicina (NDORMS) de la Universitat d'Oxford mostra que les vacunes de la covid-19 han reduït en els darrers mesos al voltant d'un 90% les infeccions, els ingressos i la mortalitat per aquesta malaltia a les residències.





La investigació s'ha publicat a la revista 'British Medical Journal' i ha inclòs prop de 30.000 residents de centres de persones grans, poc representats en assajos clínics. També s'han estudiat més de 26.000 professionals de les residències de persones grans i més de 60.000 treballadors sanitaris, amb reduccions en les infeccions comparables a les observades en els residents. S'ha fet un seguiment dels participants de fins a sis mesos.





La principal conclusió del treball és que la vacunació de la covid-19 està associada al 80-91% de la reducció de la infecció en els tres camps d'individus estudiats -residents, professionals de les residències i sanitaris- i amb baixades molt importants en les hospitalitzacions i la mortalitat entre els residents.





"Els resultats demostren una efectivitat molt bona en totes les poblacions estudiades, en línia amb els assajos clínics previs", ha recalcat el doctor Daniel Prieto-Alhambra, professor de farmacoepidemiologia a Oxford i autor sènior de l'article.





LA CLAU DE LA COL·LABORACIÓ INTERNACIONAL





El professor d'Oxford ha destacat les col·laboracions internacionals per produir "proves sòlides sobre el risc-benefici de les vacunes contra la covid-19". "S'estan utilitzant dades del món real vinculades de Catalunya i d'altres parts del món per a l'estudi de la seguretat de les vacunes. Aquí hem utilitzat dades relacionades d'atenció primària, hospitalària, de vacunacions i de laboratori de Catalunya per ampliar els nostres coneixements sobre la seva efectivitat en subpoblacions especials", ha indicat.





Per la seva banda, la secretària de Salut Pública de Catalunya, la doctora Carmen Cabezas, ha subratllat que l'estudi "confirma el gran valor dels programes de vacunació en curs per reduir la transmissió de covid-19 i la càrrega i la mortalitat sanitàries relacionades".





"La nostra estratègia de començar a vacunar aquells amb més risc s'ha demostrat valuosa per reduir l'impacte de la covid-19 en aquells amb més probabilitats de patir formes greus de la malaltia. A més, el pla per donar prioritat als més exposats al virus, inclosos els treballadors sanitaris, també ha demostrat ser útil per mantenir els pacients i els professionals segurs", ha afegit la secretària de Salut Pública.