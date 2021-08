Un accident a l'Esquirol acaba amb la mort del conductor d'una motocicleta

@EP





El conductor d'una motocicleta ha mort aquest dimecres a la tarda en el punt quilomètric 9,3 de la C-153, a l’altura de l’Esquirol (Osona). Per causes que encara s’estan investigant, la moto ha encalçat un camió i, com a conseqüència del xoc, el conductor del vehicle de dues rodes ha mort. Es tracta d’un jove de 26 anys, D.S.A., veí de l’Esquirol.





El conductor del camió ha patit un atac d’ansietat i l’han traslladat a l’Hospital de Vic. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís cap a les tres. La policia ha donat pas alternatiu als vehicles durant dues hores. Fins aquest dimecres, són 86 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.