Els Bombers rescaten un noi ferit després de caure per un penya-segat a la cala de Concagats

Els Bombers de la Generalitat han rescatat per mar aquest dimecres a un noi ferit al caure per un penya-segat a la cala de Concagats, a Santa Cristina d'Aro (Girona), han informat en un tuit recollit per Europa Press.





Els bombers han rebut l'avís a les 16.01 hores i Salvament Marítim i els Mossos d'Esquadra han donat suport al rescat.





"Però la zòdiac dels bombers de Tossa és més manejable per portar-lo fins cala Salionç, on s'espera a el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)", han detallat en el mateix missatge.