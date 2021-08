Catalunya, en risc per pluges i tempestes aquest dijous

@EP





El temps sec, assolellat i estable predominarà aquest dijous, 19 d'agost, en la major part de país, excepte al terç est de la Península, que tindrà avís (groc) de risc per pluges fortes i per tempestes, i Canàries, on es mantenen les altes temperatures, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, el risc per pluges afectarà les províncies de Girona, Lleida, Barcelona, Tarragona, Terol i Castelló, on es podran acumular fins i tot superar els 20 litres per metre quadrat en una hora.





Pel que fa al risc per tempestes, que podrien anar acompanyades de calamarsa, pràcticament coincideix amb les mateixes províncies afectades per l'avís de pluges, excepte Tarragona, però a hores cal sumar Albacete, Múrcia i València.





Per la seva banda, les illes del Ferro, La Palma i Gran Canària mantenen el risc per temperatures màximes elevades, encara que menors que en els dies anteriors i l'avís groc preveu que superin els 34 a 35 graus centígrads.





L'AEMET ha pronosticat que aquest dijous a més dels xàfecs i tempestes localment fortes i amb calamarsa a l'interior de l'extrem oriental peninsular i, a primeres hores del dia, al litoral sud català, en la major part de país predominarà el temps anticiclònic, sec i assolellat, amb cel poc ennuvolat o clar.





No obstant això, s'esperen cels ennuvolats al Cantàbric oriental, on podrien produir pluges febles i ocasionals al litoral basc. També preveu núvols baixos al matí a l'àrea mediterrània, nord de Galícia, resta del Cantàbric, alt Ebre i litoral andalús, que podrien estar acompanyats de bancs de boira dispersos a primeres hores.





Tampoc descarta que es produeixin xàfecs de matinada al litoral sud català i fins i tot podrien ser puntualment forts i acompanyats de tempestes.





Al llarg del dia evolucionarà la nuvolositat a l'interior del terç oriental peninsular i considera probable que es registrin xàfecs i tempestes a Catalunya, Terol, Albacete i interior de València i Múrcia, on poden ser localment fortes i acompanyades de calamarsa, principalment per la tard, sense descartar-lo en la resta de l'àrea pirinenca i de el sistema Ibèric, serres de l'extrem sud-est peninsular i interior de Mallorca.





Pel que fa a les temperatures, destaca precisament el descens tèrmic a l'arxipèlag canari tot i que encara s'arribarà als 34 o 35 graus centígrads en punts de sud i oest de les illes muntanyoses, on es mantenen els avisos.





Les temperatures diürnes baixaran igualment a Pirineus i est de Catalunya i pujaran a la resta de l'extrem nord peninsular. A la resta s'esperen pocs canvis.





Finalment, predominaran els vents de component nord a l'extrem nord peninsular i arribaran des de l'est a l'àrea mediterrània. A les Canàries bufaran els vents alisis amb intervals de forts, mentre a la resta de país predominaran els vents fluixos.