Venen per 1 milió de dòlars el mocador que Messi va fer servir en el seu comiat del Barça

Messi ja no es jugador del FC Barcelona però es segueixen venent les samarretes amb el seu dorsal al Camp Nou. Però això no és el més sorprenent: ara también ha sortit a la venda el mocador que Messi va usar en el seu comiat al Camp Nou.





Així ho assegura un aficionat culer, que ha decidit posar en Mercado Libre aquest supòsit mocador que, segons ell, malgrat viure a l'Argentina, va recollir d'una paperera de l'estadi del Barça. I la subhasta, ja que se l'emportarà qui més pagui, part d'un milió de dòlars.





Per a aquest aficionat ho val, és clar. Perquè "està arrugat, però en bones condicions". I això no és tot, sinó que el mocador conté material genètic en forma de moc que podria servir per clonar Messi en un futur.





El mocador que Antonella li va donar al seu marir Qqan va trencar a plorar, això sí, viatjarà fins a la casa de l'afortunat que guanyi el tresor de manera gratuïta. El venedor es farà càrrec de les despeses d'enviament a qualsevol part d' Argentina.