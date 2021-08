Paz Padilla busca parella en una elitista app de cites

@EP





Paz Padilla va perdre al seu marit i a l'amor de la seva vida fa una mica més d'un any. Ara ha sorprès a tots al confessar que és usuària d'una app de cites, i és que passats els primers mesos, ara torna a estar oberta a l'amor.





"Hi ha uns super homes... Fa poquet que estic apuntada. Mira que maca estic jo", va dir la televisiva quan va sortir el tema. Es tracta d'una app en la qual es paguen 6 euros mensuals a canvi de la garantia de contactar amb gent real de l'alta societat. Segons Miguel Frigenti, solament un 8% dels que volen accedir a aquesta aplicació aconsegueixen fer-ho. Al que Marta López va afegir que per a això "has de cobrar més de 250.000 euros al mes".





Paz Padilla, per la seva banda, va confessar a Sálvame que encara no ha quedat amb ningú, però que té clar que a ella li "agraden els nòrdics". Malgrat això, no sap si quedarà amb algú perquè és "molt vergonyosa".