Ja és a Madrid el primer avió amb els espanyols i col·laboradors afganesos repatriats de l'Afganistan

@Moncloa





El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat l'arribada del grup a Espanya. "El primer avió amb personal de l'ambaixada a l'Afganistan, espanyols i col·laboradors ha aterrat ja a Torrejón", ha dit en el seu compte de Twitter.





A última hora de la tarda del dimecres, el grup ha deixat Dubai per dirigir-se a la base aèria de Torrejón d'Ardoz, on han habilitat un dispositiu d'acolliment amb tendes de campanya i pavellons en el qual també hi està participant Migracions.





Els ministres d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, han rebut al grup.





Albares ha confirmat que "ja no queden espanyols" a l'Afganistan, a excepció dels "necessaris per prosseguir l'evacuació", mentre que Escrivá ha qualificat el fet d'acompanyar el grup com "un moment emocionant".





"És estremedor i emociona, el fet de rebre els primers ciutadans afganesos sol·licitants de protecció internacional i les seves famílies, molts nens, i escoltar com descriuen la duresa del procés", ha dit el responsable de Migracions en el seu compte oficial de Twitter.





Així mateix, ha explicat com seran acollits en Espanya: "Estaran un màxim de 72 hores en una instal·lació temporal i després seran traslladats als nostres recursos del sistema d'acolliment, on s'iniciarà el seu procés d'integració".





D'altra banda, ha agraït les propostes de col·laboració de les comunitats autònomes i ajuntaments per a l'acolliment dels col·laboradors afganesos, segons recull el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en el seu compte de Twitter.





El Govern havia enviat a Dubai dos avions A400M per a l'evacuació, el primer dels quals ha aterrat aquest matí a Kabul i amb prou feines dues hores després s'ha enlairat amb un primer grup d'espanyols i alguns dels afganesos que han col·laborat amb les tropes i els cooperants espanyols en els últims anys.