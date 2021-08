Llista dels 29 gelats de Carrefour retirats per contenir el cancerigen òxid d'etilè

@EP





Carrefour va anunciar aquest dimarts la retirada de 80 lots de 29 tipus de gelat de la seva marca blanca perquè podia contenir "traces d'òxid d'etilè", el producte cancerigen amb els quals estan contaminats molts gelats de Nestlé.





La cadena de supermercats ha compartit a través del seu lloc web la llista de gelats afectats, després de comprar que per elaborar-los es va utilitzar l'estabilitzant E410, ingredient del qual s'han detectat partides contaminades amb òxid d'etilè.









LLISTA DE GELATS AFECTATS A CARREFOUR





Els productes de Carrefour afectats són els que apareixen a continuació:





-Gelat Sorbet Llimona Terrina 580g

-Gelat Vainilla Terrina 480g

-Gelat De Coco 500 Grs 1 L

-Gelat Bio Vainilla Terrina 500g 900m

-Tarta Laminada 3 Xocolates 650 Ml 323

-Gelat Big Choc Nata Xocolata Negre X 4 Uds 308g

-Gelat Maduixa Amb Trossos de Maduixa Terrina 1 Litr

-Gelat Xocolata Terrina 500g

-Gelat Bombó Doble Caramel 4x110 Ml 342 Gr

-Gelat Bombó Fruites Exòtiques X 4 Uds 312 Gr

-Gelat Bombons Fruites Vermelles X4 312

-Gelat Bombó Doble Xocolata 342 Grs 4x110 M

-Mini Bombons Fruits Vermells X8 300

-Gelat Vainilla Macadàmia 484 Grs 900 M

-Bombó Doble Xocolata Taronja 4x85,5

-Con Nata I Xocolata 4uds 289 Gr

-Con Nata Maduixa 4 Uds 309 Gr

-Gelat Bio Xocolata 900ml 500 Grs

-Bombons Doble Xocolata-Coco 4 Uds 360 G

-Gelat Galeta Terrina 484g 900ml

-Cons Nocciola 6uds

-Cons Lima Limon 6uds

-Tarrina Nocciola 472,5g 900ml

-Gelat Menta Xocolata Terrina 1 L 500 G

-HGelat Mini Bombons 4 Vainilla Macadàmia + 4 Vainilla Galetes 8 X 45 Ml

-Mini Bombó Secret Vanilla Ametlla X6 276g

-Gelat Bombó Menta Xocolata 4x100ml 290 G

-Gelat Bombó Doble Cacauet 4x100





Carrefour, a la seva pàgina web, ha penjat un enllaç que dirigeix a un pdf en el qual s'especifiquen els lots i els codis de barres dels productes.





NO SUPOSEN UN RISC IMMEDIAT PER A LA SALUT





Representants de Carrefour han informat que la quantitat d'òxid d'etilè que poden tenir els seus gelats retirats és "molt baixa", per la qual cosa no suposen un "risc immediat per a la salut".









"El risc vinculat a l'òxid d'etilè s'associa a un efecte acumulatiu de grans quantitats durant un temps prolongat. Per tant, les persones que hagin consumit lots potencialment afectats no requereixen de cap mesura addicional", han continuat.