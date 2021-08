Forn demana apartar-se a qui "no es vegi capaç de sumar" en l'aliança entre Junts i PDeCat

@EP





L'exconseller Joaquim Forn ha defensat aquest dijous que Junts i PDeCAT arribin a un acord davant les eleccions municipals i ha demanat fer un pas al costat a qui "no es vegi capaç de sumar" en aquesta aliança.





En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha assegurat que així l'hi ha transmès al secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i ha demanat generositat: "El que no vagi en aquesta línia crec que ens debilita".





A Barcelona, ha rebutjat una llista conjunta de Junts amb ERC o els Comuns i ha assegurat que la seva aposta és aconseguir que la ciutat tingui un alcalde sobiranista, a través d'una candidatura que --ha dit-- "probablement" liderarà la seva actual portaveu al consistori, Elsa Artdi.





En la mateixa setmana que es compleixen quatre anys dels atemptats jihadistes del 17A, Forn --llavors conseller d'Interior-- ha lamentat que "no es vulgui arribar fins al fons en determinades investigacions" sobre temes que, al seu parer, l'Audiència Nacional no va aconseguir resoldre al jutjar el cas.





"Un d'ells és el paper del CNI amb l'imant. Jo crec que són coses que no podem passar per alt, i que ha d'haver una màxima exigència per saber-ho", ha reclamat.





Per això, ha reivindicat reconèixer a totes les víctimes i saber tota la veritat; i, en concret, esbrinar "quin paper va tenir l'Estat en relació amb l'imam, que va ser un element clau en els atemptats".





TAULA DE DIÀLEG



Després d'afirmar aquest dimecres a la 53 Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que no confia en la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat, Forn ha defensat buscar una alternativa pactada entre els "tres partits independentistes" abans de 2023 per si no s'arriba a cap acord.





"Si algú creu que una cosa tan important com és la resolució d'aquest conflicte polític es pot resoldre tancats en un despatx, jo crec que s'equivoca", ha afegit.





D'altra banda, ha assegurat que després dels indults segueix en contacte amb la resta dels expresos de l'1-O, per telèfon i a través de xats, i que tenen previst celebrar un retrobament al setembre "tots junts".