Un estudiant està atrapat a l'Afganistan després d'anar-hi per la seva passió per "visitar els pitjors llocs del món"

@EP





Un estudiant britànic va viatjar a l'Afganistan perquè li agrada visitar "els pitjors llocs del món" i ara s'ha quedat allà atrapat per la presa de possessió dels talibans.





El noi, de nom Miles, va explicar a The Times que havia "mossegat més del que podia mastegar" i ha lamentat haver realitzat aquest viatge. Però ho va justificar dient que li agrada "el risc".





Ara es troba tancat en una casa de seguretat de les Nacions Unides i va comentar que per aconseguir-ho es va haver de posar un burca per anar a l'aeroport de Kabul a la recerca d'ajuda.





Un cop li van donar refugi, es va connectar en directe a les xarxes socials per respondre a les preguntes que els seus seguidors haguessin de fer-li amb motiu del seu viatge. En declaracions a The Times, va dir: "M'agrada el risc, sóc banquer, així que té sentit. Odio estar estirat en la platja, així que volia fer alguna cosa una mica diferent. Després de graduar-me tindré un treball a temps complet i potser una família, així que no tindré l'oportunitat de fer coses com aquesta".





Així, va dir per què va escollir l'Afganistan: "Vaig pensar que l'Afganistan es veia força bé, el menjar semblava increïble i era molt barat. Alguna cosa no va sortir segons el planejat, el que va resultar en aquesta situació. No hi havia manera de convèncer-me el contrari i sabia els riscos, va ser una aposta que vaig prendre, que va sortir malament malgrat la meva confiança ".