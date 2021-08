Desallotjades 1.300 persones de matinada a les festes de Gràcia, a Barcelona

@EP





Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desallotjat la matinada d'aquest dijous a unes 1.300 persones que seguien de festa per les places i els carrers del barri de Gràcia passades les 1.00 hores, quan comença el toc de queda.





Els agents participaven en un dispositiu per garantir el compliment del toc de queda durant les festes majors del barri i a les 00.30 van començar a avisar els participants que havien de marxar a casa, han informat els Mossos a Europa Press.





A les 2.00 hores encara quedava un grup d'unes 500 persones a la plaça Lennon, que es van negar a marxar i van començar a llançar objectes a la línia policial.





Encara que no hi va haver detinguts, diverses de les persones que estaven en aquesta concentració van ser denunciades per presumpta desobediència i saltar-se les restriccions per frenar els contagis de covid-19.





En el dispositiu també va participar la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va portar a terme identificacions però cap detenció, han informat fonts del consistori a Europa Press.