Extingit l'incendi de la Pobla de Massaluca

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dijous al voltant de les 8 hores l'incendi forestal que es va declarar el 12 d'agost a la Pobla de Massaluca (Tarragona), segons han informat en un comunicat.





El 12 d'agost al voltant de les 14.11 els bombers van rebre l'avís d'una columna de fum prop de la carretera TV-7231, i una vegada extingit, els Agents Rurals han fixat l'extensió afectada en 70,60 hectàrees, totes dins de Catalunya.





L'incendi va provocar el desallotjament d'un càmping, una explotació agrària a Catalunya i al Santuari de Faió a Aragó, el tall de la línia fèrria Reus-Saragossa i el tall de dues carreteres --TV-7411 i la TV-7231-- .





Un total de 120 dotacions dels Bombers de la Generalitat han realitzat treballs d'extinció al llarg d'aquesta setmana, i des el 15 d'agost ja no es detectaven "punts calents", però es va considerar necessari mantenir la vigilància per part dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) per les altes temperatures i el vent mestral.





Durant l'extinció, a part dels Bombers de la Generalitat, també van participar el cos de Bombers de la Diputació Provincial de Saragossa i dotacions aèries del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (Miteco).





També es van desplaçar Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Guàrdia Civil, Creu Roja i Protecció Civil de la Generalitat.