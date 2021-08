Una mare salva el seu fill de morir estrangulat pels fils d'una cortina

Pixabay





Una mare de Suffolk, al Regne Unit, ha salvat al seu fill petit de morir estrangulat per unes cortines de tires. La dona, de 25 anys, es trobava a la sala de casa seva quan va escoltar al seu fill Junior fer un soroll, com si estigués tractant de cridar però no pogués fer-ho. Quan va anar a veure el que passava, el va veure amb els fils d'una cortina al voltant del seu coll.





La mare del petit va viure llavors un dels pitjors moments de la seva vida, però afortunadament va poder tirar el seu fill cap enrere i alliberar-lo dels fils que li oprimien el coll.





Tal com ha explicat la dona a The Mirror , la cortina ha deixat una marca al coll del seu petit, que segurament crearà crosta i després li deixarà una cicatriu. A més, en el moment en què va succeir l'accident, el nen es va quedar en estat de xoc i no podia ni tan sols plorar.





L'accident es va produir al tercer dia de tenir aquestes cortines, tot i que assegura que quan les va comprar no va veure perill en elles.