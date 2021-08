L'elevada coagulació sanguínia podria ser la causa del covid persistent

@EP





La Universitat de Medicina i Ciències de la Salut RCSI de Dublín, a Irlanda, ha realitzat un estudi en el qual s'ha evidenciat que el covid persistent i la coagulació sanguínia estan relacionats. De fet, aquests mesuradors elevats en la coagulació podrien explicar per què les persones que els tenen, tenen al seu torn símptomes del virus temps després de superar la infecció.





L'estudi, publicat a la revista Journal of Thrombosis and Haemostasis, s'ha realitzat amb 50 persones que tenien símptomes del Covid-19 passades setmanes o mesos des del seu contagi. Així va ser com van descobrir que els marcadors de coagulació sanguínia eren notablement més alts en aquestes persones que en les que estaven sanes. Tant si havien necessitat ingrés hospitalari en el moment de la infecció com si l'havien passat aïllades a casa.









D'aquesta manera, aquest grup d'investigadors van veure que l'increment de la coagulació estava estretament lligat a altres símptomes del covid persistent, com ara la fatiga o la disminució de la forma física. Aquests indicadors seguien alts, tot i que els marcadors d'inflamació els tenien de nou en nivells considerats normals.





"Atès que els marcadors de coagulació estaven elevats mentre que els d'inflamació havien tornat a la normalitat, els nostres resultats suggereixen que el sistema de coagulació pot estar implicat en la causa principal del COVID-19 persistent", ha expressat la doctora Helen Fogarty, autora principal de la investigació.







Cal assenyalar que només el 4% dels nens pateixen símptomes de covid persistent, segons un altre estudi, en aquest cas dut a terme per King 's College de Londres. Però el percentatge de població total que els pateix s'eleva a entre el 10 i el 15%, sent les dones d'entre 30 i 50 anys les més afectades.