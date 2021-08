Gloria Camila explica el motiu de la seva visita a les urgències de l'hospital

@EP





Glòria Camila acaba de tornar de les seves vacances a Riviera Maya i ja ha hagut d'acudir dues vegades d'urgència a l'hospital. Primer va ser a causa d'una otitis, però els seus seguidors es van preocupar quan la filla de Rocío Jurado va necessitar de nou atenció mèdica.





Tal com ella mateixa va explicar, es trobava malament de l'estómac; va ser un dolor molt fort el que la va fer anar a urgències. "Porto uns dies amb un dolor heavy a la boca de l'estómac i, ahir vaig decidir anar al metge ...", explicava. Així ha sabut que el que té és una gastritis.





"Tinc gastritis i ve, bé per un bacteri o bé per algun aliment o beguda en excés. La meva segons la doctora ve per les coses fregides", relatava. Ara tant ella com els seus seguidors estan molt més tranquils, ja que saben que no es tracta de res greu.