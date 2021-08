Què són les típules i per què no hauries matar-les?

Pixabay





Quan arriba la calor, arriben els mosquits. Amb ells, els brunzits molestos per les nits i les picades. Per això moltes persones fan servir repel·lents o mosquiteres per intentar allunyar-los; altres opten per matar aquests insectes si entren a casa. No obstant això, no tots els animals que semblen mosquits ho són: les típules són un clar exemple d'això.





Aquests animals, anomenats com mosquits gegants, no són en realitat mosquits. De fet, pertanyen a la família dels dípters. Es tracta d'insectes de cos fi i llarg, mateixa descripció que se li podria donar a les seves potes. Sempre tenen les ales desplegades, encara que no estiguin volant, cosa que no se'ls acaba de donar del tot bé.





De mitjana mesuren 60 mm i, encara que això pugui espantar-nos i fer-nos creure que ens deixaran una bona picada, això no és així. Les típules no s'alimenten de sang, sinó que ho fan de flors, fruits i nèctar. Així doncs, no piquen a les persones i amb això tampoc transmeten malalties. D'aquesta manera, no hi ha motiu per haver de matar-les si es detecta la presència d'alguna d'elles.







I és que a més, tal com assenyalen des de Cadena Ser, aquests animals contribueixen a la pol·linització, de manera que fan bé a la societat i és millor deixar-les viure.