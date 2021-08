Estrada sol·licita investigar si Trapero va tenir reunions a Madrid

@EP





La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha considerat que s'ha d'investigar si són reals o no les presumptes reunions del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i el Palau de la sarsuela com va publicar 'La Razón' dimecres, i creu que "lògicament hauria d'haver conseqüències" si es confirmés.





En una entrevista d'Europa Press aquest dijous, ha assegurat que la CUP no tenia constància d'aquestes reunions, i defensa que s'iniciï una investigació per aclarir-ho, i ha afegit: "Ens semblen preocupants però no ens sorprèn".





"Cal que es faci la investigació corresponent", ha afegit la diputada de la CUP a la Cambra catalana.





Per a ella, aquest tipus de contactes serien injustificables, i ha afegit que en el judici a Trapero a l'Audiència Nacional, pel paper que van tenir els Mossos d'Esquadra durant l'1-O, "ja va deixar clar que ell estava al servei de l'estat ".