"De vegades" no s'han mantingut les "normes covid" a la Festa Major de Gràcia, segons Batlle

@EP





L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha explicat aquest dijous que durant la nit de dimecres a dijous a la festa major de Gràcia de Barcelona han posat 118 denúncies relacionades amb conductes de prevenció sanitària.





Segons ha informat en roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona, la Guàrdia Urbana cada dia monitora la percepció veïnal per intentar millorar el dispositiu de la policia als carrers i places de barri de Gràcia mentre dura la festa major.





Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha fet un balanç positiu de les festes, però ha reconegut que "en algun moment hi ha hagut excés de persones a l'espai públic i, a vegades, el no manteniment de les normes de contenció sanitàries ".