Per què són només 19 els municipis afectats pel toc de queda?

Aquest dijous s'ha donat a conèixer la notícia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reduït a 19 la llista de municipis catalans en què es decreta un confinament nocturn entre la 1.00 i les 6.00 de la matinada durant una setmana més per frenar els contagis de coronavirus.





Així doncs, s'ha passat de 148 poblacions afectades a tan sols 19 per als pròxims set dies, quedant fora de manera sorprenent Barcelona i la seva àrea metropolitana. A què es deu aquest canvi?





Molt fàcil. La Generalitat en l'última proposta de normativa presentada al TSJC ha decidit "retocar" un dels paràmetres pel que fa a la restricció de mobilitat emparada en el toc de queda. D'aquesta manera, ha precisat que la incidència acumulada que s'hauria de tenir en compte hauria de ser de 125 casos per cada 100.000 habitants i no la xifra anterior, que era de 250 per cada 100.000 habitants.





No obstant això, com no hi ha cap motiu raonat per dur endavant el canvi, la justícia ha decidit continuar amb la legislació anterior, aplicant el toc de queda en els municipis que tenen una incidència acumulada de 250 casos per 100.000 habitants, que són només 19.





LA RESPOSTA JUDICIAL





Els jutges, davant l'intent de la Generalitat d'adaptar la normativa a la situació sanitària de moment, han argumentat que el toc de queda amb el llindar dels 125 casos suposa un "augment del nombre de municipis afectats i d'habitants que veuen limitats els seus drets i llibertats fonamentals pel que fa al que resultaria d'aplicar el criteri tècnic fins ara considerat".





I encara que la interlocutòria subratlla que no és competència del TSJC establir quin dels dos paràmetres és el "més encertat", sí que és feina seva "comprovar que la mesura acordada que es proposa ratificar no només sigui idònia a la finalitat d'aturar el risc per a la salut pública, sinó que també sigui proporcionada a aquesta finalitat".





A més, el document també apunta que la Generalitat està intentant canviar de criteri per raons de seguretat o d'ordre públic i no per motius sanitaris per controlar la pandèmia.









EL GOVERN ESTUDIA COM AMPLIAR LA LLISTA DE MUNICIPIS





Per la seva banda, el Govern ja està analitzant si és possible "mantenir almenys per als municipis més grans i amb una incidència més alta el toc de queda", segons ha afirmat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.





La consellera ha assenyalat que preveuen prendre la decisió corresponent aquest divendres al matí. Vilagrà ha defensat que el toc de queda és una mesura que els experts diuen que "ha funcionat" i ha justificat que es mantingui perquè Catalunya es troba encara en "risc alt" de covid-19 i la pressió hospitalària segueix sent molt elevada.





LES 19 POBLACIONS AFECTADES





La llista actualitzada de municipis afectats pel toc de queda per als propers set dies és:





Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia de Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d'Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí.







Paral·lelament, el TSCJ també ha avalat mantenir la limitació de 10 persones en reunions familiars i socials, així com la limitació del 70% de l'aforament en actes religiosos a tot el territori de Catalunya.