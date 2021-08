Tot el que necessites saber sobre la Festa Major de Sants: programa complet i carrers decorats

@FestaMajorDeSants





La Festa Major del barri barceloní de Sants es celebra entre el 24 i 29 d'agost, adaptada a la situació sanitària aplicant protocols com reserves prèvies o control d'aforaments. En un comunicat aquest dijous, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que aquest any el centre de les festes se situarà als jardins de Can Mantega, on es faran el pregó, tallers infantils i espectacles culturals i populars.





El pregó -que donarà inici a les festes- està dedicat als professionals de dos sectors que han patit en gran mesura les conseqüències de la pandèmia, el sanitari i el del comerç, representats per la directora de l'CAP del carrer Numància, Marta Sorribes, i el propietari de la pastisseria Kessier-Galimany, Joan Galimany.





Està previst que les activitats finalitzin com tarda a les 00.30 hores, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) només ha avalat la pròrroga del toc de queda nocturn per 19 municipis, entre els quals no s'inclou Barcelona.





A més, l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha explicat aquest mateix dijous en roda de premsa que reforçaran la presència policial des de les 2 fins a les 6 de la matinada per evitar aglomeracions especialment en els barris que celebren les seves festes, com Gràcia i Sants.





DECORACIÓ DE CARRERS



La tradicional decoració dels carrers que preparen els veïns de barri s'adaptarà també a la situació sanitària i serà aèria, sense objectes que obstaculitzin el pas de vianants i evitar així possibles aglomeracions.





En total hi haurà vuit carrers decorades, i totes elles estaran tancades a la circulació de vehicles. Els carrers són: Guadiana, Finlàndia, Alcolea de Dalt, Alcolea de Baix, Valladolid i Robrenyo i les places de la Farga i la de Bonet i Muixí (Papin i Sagunt).





La Festa Major comptarà amb un Punt Lila en l'espai dels Castellers de Sants, darrere de la fàbrica Germans Climent, amb l'objectiu d'atendre i assessorar a persones que pateixin violències masclistes, LGTBI-fòbiques o sexuals en l'espai públic.





EL PROGRAMA





El programa comença amb activitats aquest dijous dia 20 fins el proper dissabte dia 28 d'agost. S'organitzaran concerts, com el del grup format per només dones, Balkan Paradise Orchestra, espectacles vinculats a la cultura popular com els "castellers" o el 15è concurs internacional de paelles i arrossos.





Pots consultar el programa complet en el següent enllaç: Programa Festa Major de Sants .