Troben més de 2.500 plantes de marihuana al polígon industrial de Torrefarrera

@Mossos





Els Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, han desmantellat aquest dijous a partir de les deu del matí un cultiu interior de marihuana ubicat en una nau de grans dimensions del polígon industrial de Torrefarrera, al Segrià.





Almenys tres homes ja van ser detinguts dimecres com a suposats responsables del cultiu i aquest dijous eren presents a l'escorcoll i decomís custodiats i emmanillats pels agents. Els detinguts són d'origen albanès i la investigació sobre el cas continua oberta.









L'operació ha conclòs amb la intervenció de 2.541 plantes de marihuana en diferents estats de creixement. Segons els Mossos d'Esquadra, els tres detinguts, de 22, 39 i 44 anys, havien habilitat a l'altell del magatzem un espai per viure-hi i d'aquesta manera poder passar setmanes sense sortir de la nau, evitant així aixecar sospites al trobar-se en un polígon amb molta activitat. A més, els cuidadors de la plantació també s'encarregaven de la seva vigilància.





La detenció és el resultat d'una investigació oberta a principis de mes després de tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana a l'interior d'una nau industrial situada al polígon les Comes.





Després d'unes comprovacions inicials, es van trobar indicis que van confirmar les sospites i dimecres es va muntar el dispositiu per detenir els tres suposats responsables, que estaven a l'interior de la nau. Quan van veure els mossos van intentar fugir per la teulada. La porta d'entrada estava totalment travada des de l'interior, per evitar que es pogués obrir fàcilment des de fora.





El magatzem disposava d'una complexa instal·lació formada per làmpades, transformadors, ventiladors, extractors i material fitosanitari per afavorir el creixement de les plantes. Actualment estaven adaptant nous espais de la nau per ampliar més la plantació. A més, segons la policia, s'ha pogut comprovar que havien manipulat la installació per connectar-se de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica.





Els detinguts passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.