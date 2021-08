VÍDEO. El vertiginós entrenament de Kilian Jornet que ha sorprès els seus seguidors

@EP





Kilian Jornet està entrenant dur aquest estiu. Després de guanyar per novena vegada la Sierre Zinal, una cursa de muntanya molt coneguda entre els experts que se celebra a Suïssa cada mes d'agost, el corredor està aprofitant aquests dies per agafar encara més fons per disputar les pròximes curses que li queden per afrontar .





En un missatge que ha penjat al seu perfil de Twitter, Jornet ha donat a conèixer entre els seus més de 320.000 seguidors l'impactant i vertiginós lloc en el qual aprofita per escalfar motors. D'aquesta manera i amb la pregunta "Tens un sender favorit?", Ha convidat al públic a participar, el que molts "tuiters" han respost amb fotos i vídeos de camins realment vertiginosos.













L'esportista ha continuat amb un missatge en què advertia als seus seguidors que "s i no estan segurs de les seves capacitats tècniques", pel que fa a córrer en llocs impetuosos, és millor que "no vagin".





Jornet té previst competir la setmana que a Escòcia i Suècia.