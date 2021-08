El 16,4% dels ancians de Barcelona se senten tristos, segons estudi municipal

@EP







El 16,4% de les persones que tenen entre 70 i 84 anys a la ciutat de Barcelona han manifestat algun tipus de tristesa durant l'última setmana, segons recull el projecte 'Com està? La conversa cura 'que va impulsar l'Ajuntament.





El consistori va crear aquest projecte per conèixer el benestar emocional de la població d'aquesta franja d'edat en el context actual de la pandèmia de la Covid-19, ha informat aquest dijous en un comunicat.





Així, l'estudi s'ha centrat en les prop de 57.000 persones d'entre 70 i 84 anys que viuen a Barcelona i no són usuàries de cap servei municipal, amb la intenció de conèixer millor el seu estat anímic i oferir-los informació sobre els diferents projectes i activitats que ja existeixen a la ciutat.





El 8,7% va reconèixer que de vegades se sentia trist i amb dificultats per fer les tasques quotidianes, el 4,4% va manifestar que plorava sovint, el 2,6% va admetre que una o dues vegades a la setmana tenia aquests sentiments i el 1,1% apuntava que el desgast o l'estrès estava provocat per haver de tenir cura d'un familiar o conegut: en total, un 16,4% davant el 83,1% que va respondre que se sentia bé.





A més, el 24,2% va apuntar que el seu estat d'ànim havia empitjorat durant els últims mesos, el 9,1% va respondre que sentia algun tipus de solitud (el 2,1% la major part del temps o sempre, el 3,1 % sovint i el 3,9% de vegades).





PORS I PREOCUPACIONS



Referent a les pors i preocupacions, el 33% va apuntar com a preocupació principal la salut pròpia o de familiars i amistats, el 33,2% motius relacionats amb la Covid o la vacunació i el 11,5% les restriccions que dificulten sortir de casa i trobar-se amb familiars amb motius de la pandèmia, entre d'altres.





A la pregunta de com es trobava, el 66,3% va respondre que bé o molt bé, el 23,6% va dir normal o bé, depenent del dia, el 7% va dir que no es trobava bé i el 3, 1% no va voler respondre.