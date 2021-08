La tia d'Albert de Mònaco: "El divorci entre Alberto i Charlène és imminent"

@EP





La ruptura entre Alberto i Charlène de Mònaco sembla que és una opció possible entre les idees no molt futures de la parella, ja que la tia del príncep ha anunciat: "El divorci és imminent".





Tal com explica Vanitatis, Christa Mayrhofer-Dukor ha donat una entrevista a la revista italiana 'Oggi' en què explica una conversa privada que va mantenir per telèfon amb el sobirà de Mònaco i que, segons ella, ha confirmat les seves pitjors sospites. "Ell va insinuar que el seu matrimoni està en una etapa molt, molt difícil. Em va dir: "Amb Charlène estic en una fase d'allunyament no només física", assegura.





"Si recordo el to de veu d'Alberto, crec que aviat es divorciaran. Els dos s'han distanciat, ella segueix el seu propi camí, ell ha triat el seu ", sentencia.





@Vanitatis





Durant aquesta conversa, la prima de la morta Grace Kelly revela a 'Oggi' que, tot i que Albert no li va parlar directament de ruptura definitiva, ella el va llegir clarament entre línies: "Francament, vaig tenir una impressió desagradable i vaig entendre que Alberto ja no es portava bé amb Charlène, que ja no estaven d'acord. Per això, al meu entendre, aviat podria arribar al divorci ". ¿Estem davant un nou matrimoni trencat dins de la família reial de Mònaco? Christa té clar que si: "Si ho penso, Alberto m'ho ha esbossat, diguem-ho així, entre línies".





Aquestes declaracions arriben en un moment especialment delicat, ha apuntat Vanitatis. Charlène segueix a Sud-àfrica recuperant-se de la seva última intervenció quirúrgica i l'anunciada visita del seu marit i els seus fills no acaba de produir-se. El príncep confirmava fa només uns dies que ell, Jacques i Gabriella, viatjarien al continent africà per estar amb ella durant la seva recuperació, però fins al moment aquest desplaçament no s'ha produït.





De fet, en els quatre mesos que porta la princesa al seu país natal, afectada d'una greu malaltia d'oïdes, nas i gola, la seva família només l'ha visitat en una ocasió, explica la revista del cor. Així i tot, ells insisteixen en donar una imatge pública d'unitat amb declaracions com aquesta que va fer Charlène en una recent entrevista: "Alberto és el principal pilar de la meva vida i la meva força, sense el seu amor i suport no hauria pogut superar aquest moment tan dolorós ".





El fet que Christa Mayrhofer-Dukor hagi parlat contradient la versió oficial tampoc és cap sorpresa, ja que la seva animadversió per Charlène és de sobres coneguda. L'any passat, l'austríaca parlava a la premsa d'un nou embaràs a la parella, cosa que el temps es va encarregar de desmentir. A més, li ha dedicat a Charlène qualificatius com aquests: "És terriblement maldestre i arrogant, no és bona persona". No dubta en comparar-la amb la seva cosina, la morta Grace de Mònaco: "Charlène no és lletja, però Grace era d'una classe diferent. Tenia carisma, era elegant, afectuosa, fantàstica, tots estaven als seus peus".