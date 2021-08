El 50% dels menors a l'Afganistan patiran desnutrició severa aquest any

Nens a l'Afganistan / @EP





Un de cada dos menors a l'Afganistan patiran desnutrició severa aquest any, segons les estimacions d'Unicef, que ha iniciat contacte amb representants talibans en diferents regions de país per definir la manera en què continuarà les seves activitats d'ajuda a nens i nenes, així com a altres grups vulnerables de la població.







En una conversa telemàtica des de Kabul amb periodistes a Ginebra, el director d'operacions de Fons de les Nacions Unides per a la Infància (Unicef) a l'Afganistan, Mustafa Ben Messaoud, va dir que actualment vint milions d'afganesos (més de la meitat de la població) necessiten assistència humanitària i que la meitat d'ells són nens.





Messaoud va indicar que el seu organisme ha tingut contactes en diferents províncies amb responsables per a la salut i per a la relació amb ONG designats pel govern talibà, però les posicions que expressen no són homogènies pel que fa a la situació de les dones i les nenes .





Mustafa Messaoud va comentar que en una primera reunió que van mantenir representants d'Unicef amb el director de salut talibà de la ciutat d'Herat, es va donar a entendre que el personal femení en el sector sanitari podrà seguir exercint les seves funcions.







No obstant això, el discurs dels responsables talibans que estan sent designats pel lideratge nacional difereix, ja que mentre alguns mostren disposició al fet que les dones i nenes tinguin accés a l'educació, altres responen que estan esperant indicacions a aquest respecte dels seus superiors.





Unicef compta amb tretze oficines a l'Afganistan, de les quals onze estan totalment operatives, ha indicat el responsable d'aquesta organització al país, on té presència des de fa 65 anys.



"Estem tenint interaccions gairebé diàries amb les autoritats recentment nomenades i esperem tenir una línia de comunicació amb els líders a Kabul i seguir treballant com fins ara en el terreny", va comentar Messaoud.





Unicef i els talibans van signar el passat desembre un acord per obrir escoles comunitàries per a nens i nenes en zones remotes (on aquests tenien el control) i l'organisme confia que aquest arranjament es respectarà, encara que això només es confirmarà en els pròxims dies o setmanes .





A diferència dels països occidentals, que s'han afanyat a evacuar els seus ciutadans de l'Afganistan, l'ONU manté a tot el seu personal que es trobava al país en el moment en què els talibans van reprendre el poder.





Segons xifres proporcionades per la seu de Nacions Unides a Ginebra, l'organització té més 700 col·laboradors internacionals assignats a aquest país, encara que només 300 es troben allí, ja que la resta es trobava en teletreball causa de la pandèmia.





LA HISTÒRIA ES POT REPETIR









En un Afganistan que no veu la llum, moltes famílies es debaten entre el seu desig d'una vida millor per als seus fills i filles i el risc que puguin perdre la vida per anar a l'escola. "El millor per als meus fills és estar vius, encara que això signifiqui que siguin analfabets", afirma un pare. El seu temor no és exagerat: a l'Afganistan, ser nen vol dir no saber mai si, camí a l'escola, un va quedar atrapat en un tiroteig, o si serà l'objectiu principal de l'atac.





Amb tot just 12 anys, Zarmina va viure com uns desconeguts disparaven contra la seva germana pel simple fet d'anar a l'escola. "Acabava de sortir de l'escola amb la meva germana, unes companyes i una professora. Primer van disparar a la professora, i després a la meva germana i la seva amiga. No el que va passar després. Quan vaig arribar a casa, vaig veure el cos sense vida de la meva germana ".





En els primers sis mesos de 2007 s'ha registrat 44 atacs contra escoles. Aquests són atacs contra les bases mateixes de la societat, ja que estan destinats a privar una generació del seu dret a educar-se. Els objectius de les agressions han estat les escoles de nenes i, en alguns casos, les pròpies nenes.





Com a resultat d'aquesta violència, els avenços aconseguits pel que fa a l'educació de les nenes pateixen demores i fins i tot retrocessos. Cada vegada menys noies assisteixen a les escoles secundàries i molts nens i nenes es queden a casa després de rebre durant la nit cartes anònimes amenaçadores. El terror aconsegueix el seu objectiu i els nens i nenes es queden a casa seva.





Aquests atacs dificulten que es tanquin les ferides en un país que ha patit dècades de conflicte. "La gent de la província de Lowgar és valent i va ser capaç de lluitar contra els russos. Ara lluitarem contra els que estan en contra de l'educació. Són com feristeles. Ni tan sols un animal atacaria a una nena per anar a l'escola ", afirma l'oncle de Zarmina, un dels ancians de la localitat.





Decidir entre arriscar la vida per aconseguir una educació o romandre en l'analfabetisme però amb vida és una decisió molt dura a la qual s'enfronten diàriament moltes nenes i famílies a l'Afganistan.





UNICEF ha rehabilitat a l'escola de Zarmina les classes que van quedar destruïdes fa uns mesos per un atac amb bomba. Aquest va ser l'atac més greu que va patir l'escola, perquè hi va haver víctimes. Les famílies de les 1.200 alumnes de l'escola reclamen guàrdies armats per protegir les vides de les seves filles i germanes, de manera que UNICEF dóna suport al govern local perquè pugui reforçar la seguretat a l'entorn de les escoles.





No obstant això les noies segueixen sentint-se amenaçades pels talibans: "Ens van ordenar que portéssim vestits llargs i els portem. Ens van ordenar que portéssim burques i els portem. Què més volen que fem? "