Els humans donen gambades més curtes que els ximpanzés per la pèrdua dels seus malucs giratoris

Es pensava que els humans tenien les gambades més llargues dels primats per a la seva altura, però ara els investigadors han comprovat que els ximpanzés donen un 25% més de gambades que nosaltres, gràcies als seus malucs giratoris, que giren fins a 61 graus cada vegada que fan un pas per compensar la seva postura ajupida i les seves cames més curtes.





Segons Nathan Thompson, de l'Institut de Tecnologia de Nova York (Estats Units), "estandarditzats per la seva grandària, els humans no tenen gambades llargues". No obstant això, fins fa poc, la majoria dels científics creien que la gambada humana era relativament llarga per ser eficient; "Això s'ensenya a gairebé totes les classes d'introducció i en els llibres de text", recorda Thompson, que explica que la idea errònia només es va fer realment evident quan va començar a aprofundir en la literatura.





Quan Thompson va començar a investigar fins a quin punt els ximpanzés roten seva pelvis al caminar, va començar a preguntar-se si el gir dels seus malucs podria ser la clau de les gambades més llargues dels ximpanzés.





Intrigat per aquesta possibilitat, va decidir comparar als ximpanzés i als humans caminant a diferents velocitats i ara publica al 'Journal of Experimental Biology' el seu descobriment que les gambades dels ximpanzés són un 25% més llargues que les nostres per la seva altura gràcies als seus malucs giratoris, que allarguen les seves gambades 5,4 vegades més que els mini-moviments que fem els humans al caminar.





"Treballar amb persones i animals sempre té les seves dificultats", reconeix Thompson, que va passar diversos anys amb Brigitte Demes, Susan Larson (ambdues a la Universitat de Stony Brook) i Matthew O'Neill (Universitat de Midwestern) familiaritzant els ximpanzés amb la marxa alçada sobre dos peus mentre filmaven els animals en 3D.





Una vegada que Danielle Rubinstein, William Parrella-O'Donnell i Matt Brett van reconstruir el patró de gambada dels humans i el moviment dels seus malucs en 3D, l'equip va reduir l'escala dels humans a la mida dels ximpanzés i va descobrir que, tot i que les cames dels humans eren proporcionalment un 112% més llargues, les seves gambades eren un 26,7% més curtes.





Mentrestant, els ximpanzés giraven els seus malucs entre 28 i 61 graus, en contrast amb els humans, que amb prou feines torçaven les seves pelvis, en només uns 8 graus. I quan l'equip va comprovar quant els feia avançar la rotació de la pelvis en termes de longitud de gambada, els ximpanzés tenien un clar avantatge. Els seus malucs giratoris prolongaven la seva gambada 5,4 vegades més, en relació amb la seva grandària, que el diminut gir dels humans.





"Crec que els ximpanzés utilitzen les rotacions pèlviques per intentar esprémer tota la longitud de la seva gambada, en cas contrari les seves gambades serien molt petites -assenyala Thompson, que explica que els simis i els micos tendeixen a caminar amb les cames ajupides, el que escurça naturalment la seva gambada--, no crec que hi hagi moltes opcions més que la rotació de la pelvis, donades les seves limitacions anatòmiques".





Però, davant la pregunta de per què l'ésser humà ha renunciat a girar els malucs quan podria ampliar les seves gambades, Thompson suggereix una possibilitat: que les rotacions extremes dels malucs podrien anul·lar el balanceig natural dels nostres braços i cames -que es contrapesen entre sí-, el que obligaria als nostres músculs a treballar més i faria menys eficient la marxa, un preu que senzillament no valdria la pena pagar per una major longitud de gambada.





Thompson també explica que els científics havien pensat durant dècades que els humans havien desenvolupat la gambada més llarga possible per ser més eficients, però ara que resulta que la nostra gambada és considerablement més curta que la dels nostres cosins més propers, sospita que altres factors han tingut un major impacte en la forma en què caminem.





"Els éssers humans han tingut uns 7 milions d'anys de pressió selectiva per al bipedisme econòmic; això vol dir que hi ha hagut molt de temps per experimentar amb els costos i beneficis, de manera que podria valer la pena caminar amb gambades lleugerament més curtes, perquè qualsevol energia que perdem, podríem recuperar-la en un altre lloc ", suggereix.