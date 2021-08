El PSC substituirà Iceta per Salvador Illa al 2022

@EP





Iceta està al comandament del PSC, però la formació li està buscant substitut de cara a 2022. "Sens dubte Illa ha de ser el primer secretari del partit, aquest és el mandat dels votants", declara el mateix Miquel Iceta a El País. Segons ell, la decisió ja està presa, i tot apunta que el proper pas serà realitzar un congrés extraordinari per sotmetre l'elecció a les bases del partit.





"Illa ja és el líder del PSC i ho ha de ser a tots els efectes. Cal oficialitzar-lo i com més aviat, millor", assenyala el secretari del PSC. Aquestes paraules arriben després que Salvador Illa fos el número u en la llistes de PSC en les eleccions catalanes de febrer, quan aquest va deixar de ser ministre de Sanitat per a formar part de les files del partit socialista català.





Però Iceta no és l'únic que té bones paraules per al seu company, sinó que també passa al contrari. "Iceta és el responsable de portar al PSC a ser la força més votada a Catalunya", declarava Illa. A més, ha afegit que hi ha "una sintonia completa" entre tots dos.





La primera reunió de l'executiva del PSC després de l'estiu serà sobre aquest tema, va explicar Iceta al mitjà citat. Per a això es convocaran unes primàries que se celebraran abans que el congrés extraordinari. Encara que podria sortir escollit un altre candidat, Iceta té clar que guanyarà Salvador Illa.