2020 any de la frenada a el sector de l'automòbil

El sector de l'automòbil suposa el 60% de la indústria i el 11% del PIB de país. No hi ha dubtes de la frenada que va patir el sector de l'automòbil el 2020 a Espanya. I és que a les dades conegudes de la caiguda de vendes (-32,3%), producció (-19,6%) i exportació (15,5%) se suma ara el de el tancament de 409 empreses (14% de l' total), segons recull l'informe 'el ressorgiment de la indústria després de la pandèmia' de CaixaBank Research.





60.000 persones que treballen en el sector es van veure afectades per un ERTO en algun moment del dur 2020 per l'impacte de la pandèmia del coronavirus. Així mateix, suposa el 60% de la indústria espanyola i aporta el 11% del PIB, pel que la seva situació no és intranscendent.





L'últim pronòstic de l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac) situa les vendes en 925.000 unitats a final d'any. El 2020, les vendes van caure un 32,3%, fins 851.211 turismes i tot terrenys, sent la pitjor dada des de 2014 i situant a Espanya com el pitjor dels quatre principals mercats europeus. Per la seva banda, la producció va baixar un 19,6%, a 2,27 milions d'unitats, i l'exportació va baixar un 15,5%, a 1,95 milions, registrant les pitjors xifres des de 2013.





La incertesa i la crisi de demanda que ha provocat la pandèmia, els rebrots, la pujada de l'Impost de Matriculació (encara que al juliol es va suspendre fins a final d'any) o l'escassetat mundial de semiconductors, principalment, no són dades esperançadores per a aquest 2021 per el sector de l'automòbil encara que també ha influït la confusió per les propostes maximalistes de la Comissió Europea, que va anunciar la fi de la venda de cotxes de combustió a partir de 2035.