Aglomeracions a Ciutat Vella i Gràcia la primera nit sense toc de queda a Barcelona

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha informat que entre la nit d'aquest dijous i la matinada d'aquest divendres s'han produït aglomeracions en els districtes de Ciutat Vella i Gràcia, després de la fi del toc de queda a la ciutat.





En una entrevista de Rac1 aquest divendres recollida per Europa Press, Batlle ha assegurat que encara que la nit ha estat "una mica més moguda", s'ha desenvolupat dins de la normalitat tenint en compte que Gràcia celebra aquesta setmana les seves festes majors.





A més --ha detallat-- Ciutat Vella, Gràcia i Sant Martí han estat els punts de la ciutat en els quals s'han registrat més aglomeracions al llarg de l'estiu; a partir de la setmana que poden haver-n'hi a Sants, coincidint amb les festes del barri.





MÉS POLICIA



Des de la matinada d'aquest divendres s'ha intensificat la presència policial als carrers de Barcelona, una mesura que va anunciar l'Ajuntament després de conèixer-se que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) havia rebutjat mantenir el toc de queda en la majoria de municipis, entre ells la capital catalana, i només avalava prorrogar-lo en 19.





"Fins ara teníem un dispositiu que estava operatiu fins a les 3.00 hores de la matinada, tenint en compte que el toc de queda entrava en vigor a les 1.00 hores. El que hem fet és allargar l'horari i també continuar amb la coordinació, que funciona bé, amb el cos de Mossos d'Esquadra", ha explicat.





Batlle ha afegit que l'objectiu dels dispositius policials que controlen el compliment de les mesures enfront del Covid-19 és "buidar els espais que tinguin un excés de concentració", no únicament sancionar.





GENERALITAT I OCI NOCTURN



Preguntat per si Barcelona demanarà a la Generalitat que cerqui mitjans per recuperar el toc de queda a la ciutat, ha dit que el consistori manté un "diàleg continuat" amb el Govern i que defensa que qualsevol mesura vingui determinada per criteris sanitaris.





Sobre reobrir l'oci nocturn per evitar aglomeracions, ha destacat que qualsevol manera d'"alleujar la pressió de l'espai públic pot ser positiva, però sense fórmules màgiques" i ha apostat per estudiar totes les opcions amb rigor.