La Ministra Alegria es reunirà amb les CCAA el 25 d'agost per abordar l'inici de curs escolar

@EP





La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegria, es reunirà la setmana vinent amb els consellers autonòmics per repassar el protocol acordat el maig passat sobre el proper curs escolar i les mesures que prenen les diferents comunitats en funció de la taxa d'incidència del Covid-19, i abordar l'inici del curs escolar. Pren així el testimoni de la seva antecessora en el càrrec, Isabel Celaá, que va ser la que va negociar aquestes mesures amb les autonomies abans de ser rellevada.





Segons han indicat a Europa Press fonts del departament que dirigeix Alegria, la titular de la cartera d'Educació es reunirà amb els responsables autonòmics en una trobada de caràcter extraordinari el dimecres, 25 d'agost.





La ministra d'Educació aposta per la prensencialitat en totes les etapes el curs vinent i descarta imposar als professors l'obligatorietat de vacunar-se a causa de l'elevat percentatge de docents que ho ha fet de forma voluntària.





"Gairebé tots ho han fet ja voluntàriament; professors i ciutadans estan donant una imatge de total responsabilitat en el procés de vacunació", indicava Alegria en declaracions a la Cadena Ser.





En relació amb el nombre d'alumnes a les aules, la ministra recordava l'esforç realitzat el curs 20/21 per a la contractació de personal docent davant la rebaixa de les ràtios educatives. Govern central i comunitats autònomes van pactar al maig recuperar les ràtios prepandemia de cara al setembre, malgrat el que el Ministeri ha demanat als governs autonòmics que mantinguin el professorat que va ser contractat com a reforç.





"La ràtio es correspon amb la mitjana europea i per fer front a les incerteses, el govern ha injectat fons de manera molt important perquè les comunitats puguin seguir apostant per aquestes mesures que millorin la qualitat de l'educació en aquests moments", assenyalava la ministra.





LES COMUNITATS PERFILEN L'INICI DEL CURS



En aquest escenari, les comunitats ja perfilen l'inici de curs. Andalusia, per exemple, sosté que l'objectiu prioritari és seguir garantint la seguretat en els centres per a l'alumnat i els professionals de sistema, mantenint els protocols que han permès "l'èxit de el curs escolar que acaba de finalitzar, reforçant l'aposta per la presencialitat ".





Al País Basc, els departaments de Salut i Educació defineixen en els protocols per a la tornada a classe al setembre i s'han treballat "diversos escenaris per veure quin és el més adequat aplicar" quan s'iniciï el curs. Segons ha indicat el Govern autonòmic, el professorat està vacunat i l'objectiu és que el curs s'iniciï "amb tot el percentatge que sigui possible" d'alumnes majors de 12 anys vacunats.





Catalunya no preveu cap canvi respecte al document de maig, que contenia dues idees principals: es revisa l'ús de mascareta a Primària (pels alumnes més grans es manté i per als més petits seguirà sense ser obligatòria) i s'elimina la distància de seguretat en l'interior del grup bombolla. No es descarten canvis si la situació epidemiològica ho requereix.





El curs escolar a Cantàbria arrencarà al setembre amb un protocol "bastant semblant" a l'anterior. La consellera càntabra d'Educació, Marina Lombo (PRC), ha confirmat la seva assistència a la sectorial i ha dit que "no preveu" haver de fer canvis perquè s'han adoptat mesures "estrictes" a l'inici que s'esperen poder anar relaxant. De tota manera, ha assenyalat que si es consensua alguna mesura, la comunitat la tindrà en compte.





Des Navarra, el conseller d'Educació, Carlos Gimeno, avançava la setmana passada una proposta de protocol que assegura una modalitat educativa presencial, però crea un procediment flexible que "garantirà la tornada a la normalitat si les dades epidemiològiques ho permeten".





El protocol estableix que el curs començarà a Navarra amb jornada contínua als matins en els cicles d'Educació Infantil i Primària, ESO, Batxillerat i FP en tots els centres públics i concertats. A més, Navarra mantindrà els reforços educatius aplicats aquest curs, mantenint la ràtio de 20 escolars en Educació Infantil.





Extremadura seguirà apostant el proper curs per la "màxima presencialitat" en tots els ensenyaments, un model que es va aplicar ja "amb èxit" el passat curs i que la regió explicarà en la pròxima Conferència Sectorial d'Educació que tindrà lloc la setmana que ve.





D'aquesta manera, la Conselleria d'Educació explicarà a la Sectorial com s'ha desenvolupat a Extremadura el document de Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la Covid-19 per a centres educatius en el curs 2021-2022, segons ha informat la Junta a Europa Press. Així, Extremadura acudirà a la Conferència amb l'inici de curs escolar organitzat, per donar a conèixer el model extremeny i "oberta a arribar a nous acords".





Per la seva banda, la Conselleria d'Educació de Múrcia ha indicat a Europa Press que "està analitzant la Llei Orgànica per tal d'assumir els canvis mínims que aquesta exigeix en el seu ordenament jurídic". "Un exemple d'això es pot trobar en el nou decret d'escolarització en tràmit, que ha blindat la llibertat d'elecció de les famílies assumint els canvis mínims a què obliga la LOMLOE", ha destacat.





Segons la seva opinió, el nou currículum "pateix dels principis d'exigència, qualitat i esforç que han de regir en el sistema educatiu". "Hi ha una preocupant reducció dels continguts que repercutirà negativament en la formació de l'alumnat, promou la promoció automàtica sense tenir en compte el nombre de matèries suspeses en Secundària atemptant contra l'excel·lència educativa i inclou noves àrees o blocs de continguts amb un marcat biaix ideològic ", ha assenyalat la Regió de Múrcia, que ja s'han presentat al·legacions al projecte de Reial Decret d'avaluació, promoció i titulació i "en breu es presentaran als reials decrets de currículum".





A Astúries, la nova consellera d'Educació, Lydia Espina, ha confirmat que el curs 2021-2022 hi haurà cent per cent d'ensenyament presencial en tots els nivells educatius. Ha dit que confia que el pròxim curs sigui "el més normalitzat possible" i ha indicat que els nens de 12 anys ja s'estan vacunant i veu probable que a l'inici de curs ja estiguin immunitzats tots els que hagin volgut o que tinguin pautes avançades. Respecte a la Comunitat Valenciana, el curs arrencarà amb 5.000 docents extra que s'incorporaran a les aules amb l'objectiu que l'atenció sigui "més individualitzada" mitjançant desdoblaments i codocencia.





Així mateix, el curs començarà a La Rioja el 6 de setembre amb la previsió que els centres estiguin oberts durant tot l'any. Com a novetat, el primer dia de classe, els alumnes rebran Educació per a la Salut per a possibilitar una correcta higiene de mans i respiratòria i l'ús adequat de la mascareta. Castella i Lleó no veu "urgent" replantejar-se la tornada a les aules al setembre per que les mesures de seguretat són "suficients", malgrat que la cinquena onada ha disparat la incidència en el grup de 12 a 19 anys. No obstant això, emplaça aquesta decisió al que s'adopti en la reunió del 25 d'agost.





Galícia vol "arribar al major percentatge de nens i nenes vacunats" possible per a presentar aquestes dades davant el Ministeri, amb la finalitat que serveixin de base per traçar les mesures que romandran en vigor durant el curs escolar. Compta amb un protocol basat en els acords assolits entre les CCAA i Govern central de maig i que el Ministeri va fer obligatoris amb una Declaració d'Actuacions Coordinades el 2 de juny.