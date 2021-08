La Fiscalia de l'Audiència Nacional sol·licita processar membres dels CDR per presumpta pertinença a organització terrorista

@EP





La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat un escrit, en el marc de la causa que se segueix en el Jutjat Central d'Instrucció número 6 contra membres dels CDR detinguts el 2019 per planejar sabotatges i atemptats com a resposta a la sentència condemnatòria del Suprem als líders del 'Procés', en què interessa procesar-los per presumpta pertinença a organització terrorista.





En el seu escrit el Ministeri Públic suma a aquest delicte, per nou d'ells, la presumpta tinença i fabricació d'explosius. La Fiscalia considera acreditat que pretenien atemptar contra "objectius prèviament seleccionats".





Aquest escrit, avançat per El Confidencial i que ha pogut confirmar en fonts jurídiques Europa Press, arriba després que veiés la llum un informe de la Guàrdia Civil al maig en el qual atribueix als detinguts dels Comitès de Defensa de la República (CDR ) diverses recerques a Internet de "possibles objectius" entre diferents personalitats contràries a la independència de Catalunya, entre els quals figura el líder del PP, Pablo Casado.





Va ser al juny de 2020 quan el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6, Manuel García-Castelló, va citar per declarar a sis d'ells i va reactivar la causa en què investiga un grup dins dels CDR denominat Equip de Resposta Tàctica (ERT) que buscaria la independència de Catalunya "per qualsevol via, inclosa la violenta".





En la cèdula de citació d'un d'aquests imputats l'instructor indicava que l'investiga per la seva "integració en el denominat ERT, grup fortament organitzat i clandestí, els membres del qual clamen per un augment manifest de la radicalitat de les seves accions".





Segons García Castelló, aquest investigat "tenia coneixement dels fets que s'estaven desenvolupant en el 'laboratori clandestí' on preparaven i confeccionaven diversos compostos explosius, principalment tèrmit, així com també hauria servit per a l'emmagatzematge i dipòsit per a tercers de diferents precursors i substàncies químiques perilloses".





També destacava la seva "participació activa i determinació mostrada en els fets violents ocorreguts els dies 14 i 15 d'octubre a l'aeroport de Barcelona i la Delegació del Govern a Catalunya", així com a la "participació i determinació mostrada en els fets violents arran de la sentència de Tribunal Suprem i bloqueig de la frontera francoespanyola" entre els dies 11 i 13 de novembre de 2019 per membres dels CDR.





En el marc d'aquesta investigació van ser detinguts al 2019 un total de nou persones, de les quals set van anar a presó provisional. L'Audiència Nacional els va posar en llibertat sota fiança i amb mesures cautelars uns mesos després.





La Fiscalia de l'Audiència Nacional qualificava ja al setembre de 2019 de grup terrorista als nou detinguts dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i assegurava que els seus suposats "projectes terroristes" estaven en un "avançat grau de preparació", ja que ja tenien "objectius seleccionats".