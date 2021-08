La població afganesa abandonada davant el règim talibà

Milicians talibans / @ EP





Es veia venir, però no tan ràpid com s'ha produït. Ens referim a l'entrada "triomfal" dels talibans a Kabul, sense resistència, amb fugida de el president afganès i amb la comunitat internacional lamentant i intentant treure als seus compatriotes de l'infern. Les llibertats, els drets de el poble afganès han quedat suspesos. Els que més patiran a el govern autoritari i antidemocràtic de el règim són sense cap dubte les dones, sense oblidar-nos dels nens / nenes. Uns drets que havien recuperat el 2001, quan es va posar fi a l'anomenat Emirat Islàmic.





Encara que algun portaveu dels talibans afirmaven - per donar la imatge de moderació, però és mentida- que les dones podran treballar i estudiar, sempre d'acord a les "normes islàmiques" i que la seva vestimenta no es limitarà només a el burca. No podran tenir vida pública, i no podran sortir als carrers sense els seus marits o guardians. És un retrocés per a les dones que estan revivint per segona vegada les lleis dels talibans.





Molts es pregunten pel paper que ha jugat l'exèrcit afganès que comptava, abans de l'assalt a Kabul, amb 300.000 efectius, enfront dels 75.000 dels talibans. Cal recordar que els EUA havia invertit 83.000 milions de dòlars en dues dècades per entrenar i equipar les forces afganeses, el que significa que van poder frenar els avanços dels talibans. Què va succeir llavors? doncs que els seus membres estaven desmoralitzats per la retirada de les forces estrangeres, manca de subministraments: no rebien menjar, en algunes ciutats, les tropes no havien percebut les seves pagues des de feia més de sis mesos. Per aquestes raons a les quals cal sumar-los la por, molts soldats i unitats senceres van preferir desertar o rendir-se. Per contra, els talibans han perfeccionar les seves estratègies i els resulten cada vegada més efectives. Són molts anys de lluita i terror el que han estat duent.





No tots els afganesos han tirat la tovallola, dones i homes han protagonitzats manifestacions de repulsa que com era d'esperar han estat represiaradas amb contundència pels assassins talibans els dirigents viuen a tot luxe mentre les seves tropes campen al seu aire, com s'ha pogut comprovar al llarg de tots aquests anys de guerra.





Amb el control total de la capital afganesa, el cap talibà Baradar Akhundan , sortia de Qatar camí de Kabul on es diu que serà el pròxim president de país. Akhund que estava "exiliat" a Qatar després de sortir de la presó al Pakistan, gràcies a el president Trump, comptava amb el suport de el règim de Qatar que sempre ha jugat un paper molt interessat en aquest i altres conflictes. Cal recordar que Qatar va convidar els talibans a crear una oficina política a Doha, el 2013, comptant amb la benedicció de Washington. Va ser en aquesta ciutat on el 2020 es va signar el famós tractat dels talibans amb els EUA per a la retirada de les seves tropes de l'Afganistan. Alguns cataloguen l'acord com històric, però altres en canvi parlen que durant aquest any de "treva" després de la signatura de l'tra tat ha servit als talibans per anar guanyant temps alhora que ocupant poblacions.





Qatar, si els EUA no reconeix el règim talibà, tindrà difícil seves relacions amb el nou govern talibà. També no cal oblidar que a finals d'aquest any es van a celebrar el campionat de món de futbol, si algú no hi posa remei, després de les més de vuit mil morts que s'ha cobrat l'organització entre els seus treballadors per la manca de les mínimes condicions de protecció. Seguirà el món mirant a una altra banda pel paper de Qatar amb els talibans ?. Els diners ho pot tot i segur que molts miren a una altra banda, en cas que el PSG molt d'actualitat pel fitxatge de Messi, el propietari de el club és un xeic qtarí.





La comunitat internacional no pot deixar a la sort dels talibans a el poble afganès que ja està patint els efectes de el règim dels talibans que han tret d'un metrallazo tots els drets pels quals han morts milers de soldats de tropes estrangeres que han estat aquí durant anys per defensar-los d'el règim de terror que representen.