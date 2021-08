Un home sobreviu després que un pal de metall de diversos metres li travessés el crani

Pixabay





Un treballador de la construcció de 24 anys ha sobreviscut, sorprenent fins i tot als metges, després que un gran pal de metall li travessés el crani a l'Índia.





L'home es trobava treballant en una obra quan en un moment donat va escoltar el seu nom, va mirar cap amunt i va veure com un pal de metall de diversos metres de longitud li queia a sobre. Pel que sembla, segons van explicar els seus companys, el ferro es va despenjar i per això van tractar d'avisar la víctima.





No obstant això, el noi no va tenir temps d'apartar-se i el pal, estret però llarg, li va entrar pel front i li va sortir per la part de darrere del crani, travessant-li el cervell.





Els companys, segons informa The Mirror , van avisar els serveis d'emergències i van tallar el metall per disminuir la seva mida abans que el jove fos traslladat a l'hospital. Afortunadament, el noi va sobreviure a l'accident.