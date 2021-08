VÍDEO: Els Bombers donen per extingit l'incendi de Santa Coloma de Queralt després de 26 dies

Els Bombers de la Generalitat han donat aquest dijous per extingit l'incendi forestal que es va declarar el 24 de juliol a Santa Coloma de Queralt (Tarragona), el foc més gran de la campanya forestal d'aquest any amb una longitud de 40 quilòmetres, 1.657 hectàrees cremades i que ha acabat per afectar a sis municipis de les comarques de la Conca de Barberà i l'Anoia.

















En un comunicat, els Bombers han explicat que el 24 de juliol es va rebre l'avís d'un foc en els marges de la carretera C-241d, que ha acabat afectant els municipis de Bellprat; Sant Martí de Tous; Santa Maria de Miralles; Les Piles; Santa Coloma de Queralt i Pontils.







Els agents rurals investiguen les causes de l'incendi, en les tasques d'extinció han treballat 632 dotacions dels Bombers de la Generalitat durant les gairebé quatre setmanes que han passat des d'aleshores, atès que han hagut de treballar en desenes de focus que es van revifar. També va complicar les tasques d'extinció el fet que l'incendi coincidís en el temps amb el que va afectar la localitat de Ventalló (Girona).





A més dels Bombers de la Generalitat, en els treballs d'extinció han participat les Brigades de Reforç en Incendis Forestals (BRIF) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO); la Unitat Militar d'Emergències (UME) i voluntarioss ADF.





En el dispositiu desplegat també han format part dels Mossos d'Esquadra; Agents Rurals; el Sistema d'Emergència Mèdiques (SEM); Protecció Civil; Creu Roja i multitud de voluntaris.