Ciuró defensa mantenir el toc de queda perquè ha estat "eficaç"

La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha defensat aquest divendres mantenir el toc de queda perquè "s'ha demostrat eficaç i eficient" per evitar contagis de coronavirus, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) només avalés prorrogar-lo en 19 municipis dels 148 per als que ho demanava el Govern.





En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha afirmat que li preocupa que arribi una nova onada coincidint amb l'inici de curs escolar: "No sabem si aquesta sisena onada es produirà, però hi ha un risc que així sigui".





Per això ha apostat per prendre mesures de contenció durant l'estiu, perquè "el virus no se'n va de vacances" i les UCI estan plenes, perquè al setembre el curs i les activitats culturals i d'oci puguin reprendre amb normalitat.





Preguntada per si la Generalitat recorrerà la decisió del TSJC, ha dit que es farà "si el Govern ho estima" seguint criteris epidemiològics, i ha afegit que de moment no dóna per fet que presentin recurs.





A més, ha rebutjat que la Generalitat volgués utilitzar el toc de queda per resoldre problemes d'ordre públic, com apuntava la interlocutòria del TSJC: "Com a país, portem més de 40 anys controlant botellons a les platges. Sabem com fer-ho i tenim els recursos necessaris ".